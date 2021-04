Euro NCAP a publicat ultimele date în ceea ce privește siguranța unor vehicule apărute recent pe piață. Dacia Sandero Stepway s-a aflat printre acestea și din păcate nu a excelat. Potrivit datelor prezentate, cel mai popular model al Dacia în Europa a primit doar două stele, rating care se aplică și modelului Sandero și Logan.

Oficialii Dacia a avut o reacție imediat după publicarea rezultatelor la teste, după cum transmite LifeNews.ro. Producătorul a precizat că modelul oferă o siguranță pasivă foarte bună pentru ocupanții adulți și copii, de 4 stele din 5.

„Dacia are grijă de clienții săi și de siguranța acestora. An de an îmbunătățește siguranța modelelor sale. Prin urmare, fiecare generație de vehicule este mai sigură decât cea anterioară. Dacia este bine-cunoscută ca fiind o marcă pragmatică. Propune mașini moderne în care integrează un nivel adecvat de echipament.

Concret, asta înseamnă că siguranța pasivă este foarte bună pentru ocupanții adulți și copii (4 stele din 5). Și asistența la conducere a fost dimensionată la nivelul corect solicitat de clienții noștri. În acest sens, Sandero, Sandero Stepway și Logan sunt primele modele Dacia care propun sistemul AEB (frână autonomă de urgență) ca standard.

Protocoalele de testare EuroNCAP sunt din ce în ce mai severe la fiecare doi ani, cu o importanță crescândă a echipamentelor ADAS (sisteme de asistență pentru prevenirea unor accidente), având un impact direct asupra evaluării generale.

Dacia va continua să-și concentreze eforturile asupra siguranței reale în caz de accident și va lua în considerare acest rezultat pentru a îmbunătăți modelele sale cu sisteme de de siguranță din ce în ce mai performante de îndată ce clienții le solicită”.

Dacia arată lipsă de ambiție chiar și pentru un produs cu costuri reduse

Pe de altă parte însă, secretarul general al Euro NCAP, Michiel van Ratingen, a explicat de ce modelul Sandero a obținut acest rating dezamăgitor. Acesta a punctat că, în ciuda faptului că este un model cu costuri reduse, Dacia „arată lipsă de ambiție”.

„Normele de siguranță au avansat, iar cei mai mari pași înainte se fac acum prin utilizarea tehnologiei de vârf pentru a preveni producerea accidentelor.

În mod clar Dacia și-a definit bine zona de piață și o exploatează, dar un rating de două stele arată lipsă de ambiție, chiar și pentru un produs cu costuri reduse.

Decizia lor de a nu oferi o cameră radar frontală este în mod clar în discordanță cu piața și e dezamăgitoare, deoarece oficialii Dacia sunt conștienți că mașinile lor vor trebui în curând să respecte noul Regulament General de Siguranță. Skoda și Volkswagen, pe de altă parte, arată până unde se poate ajunge și Euro NCAP îi aplaudă pentru că le oferă clienților lor cel mai înalt nivel de siguranță, a declarat Michiel van Ratingen, secretarul general al Euro NCAP.

Documentul prezentat de cei de la Euro NCAP notează că modelele Dacia au fost testate după cel mai recent protocol, cel demarat în 2020. Acesta confirmă cele spuse de reprezentanții Dacia în ceea ce privește siguranța pasagerilor adulți și copii. Cu toate acestea, punctează faptul că modelul Sandero a obținut trei stele pentru protejarea participanților la trafic vulnerabili și doar două stele pentru sistemele de asistență aflate în dotare.

De menționat este faptul că, deși fiecare categorie are, în final, propriul punctaj, evaluarea finală este stabilită în funcție de cea mai slabă categorie.