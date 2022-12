„Știți că în luna decembrie anul trecut a fost un memorandum, un guvern unde toți miniștrii de resort au fost cuprinși într-un grup de lucru și am lucrat împreună cu specialiștii din Ministerul Muncii

De atunci am avut aceste discuții pe întreg parcursul anului 2022 am discutat și cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială, știți că am avut experții de la Washington la minister și iată că am ajuns, astăzi, în postura în care să propunem în Guvern acest proiect de act normativ care să fie transmis către Parlament, așa cum este normal și cum de fapt, liderii coaliției au spus foarte clar că se va întâmpla”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

Ce categorii de pensionari vor fi afectate?

Modificarea se va aplica pensionarilor din justiție, aviație, Curtea de Conturi și diplomație. La baza de calcul a pensiei nu se va mai ține cont de prime. Proiectul va fi depus în Parlament anul viitor, urmând să se dezbată după 1 februarie 2023.

„Sunt cei care sunt cuprinși în cele 6 legi menționate în PNRR și în solicitarea Comisiei Europene asupra pensiilor militare. Vorbim aici de cele 2 legi din justiție și anume de statutul magistraților și de statutul personalului auxiliar din instanțele de judecată.

Vorbim de diplomați, de personal al Curții de Conturi, vorbim de funcționarii publici, parlamentari și de personalul navigant și, bineînțeles militarii.

Noi vorbim de un calcul. Principiul de bază este cel anunţat, și anume să nu mai depășească nici pensie, salariu. Vorbim într-adevăr de calcul fără a produce retroactivitate și fără a fi afectată partea de contributivitate.”, a spus Marius Budăi.

Sistemul public de pensii nu va fi afectat

Totodată, ministrul Muncii a asigurat că sistemul public de pensii nu va fi afectat de această reformă și că pentru pensiile militare de pregătește un alt act normativ.

„Cu precizarea că nu vorbim de sistemul public de pensii. Şi da, pentru cei care depășesc cu pensia dumnealor valoarea netă a veniturilor, va fi o recalculare și vor intra în plată cu noul cuantum pe viitor.

Pensiile militare au prevedere în acest act normativ. Este o schimbare a modului de calcul de la cele 6 luni din ultimii 5 ani, la 12 luni din ultimii 5 ani, cu precizarea că pensiile militare îndeplineau criteriile din PNRR și că pensiile militare au avut deja 2 reforme, una în 2015 cu legea 223 și alta în 2017 cu ordonanța 57 și 59 bineînțeles, și aici inițiatorii au fost miniștri de resort.

Dumnealor au deja plafonat venitul din 2019 şi schimbat modul de calcul, deci calcului este doar pentru viitor. Şi nicio pensie militară nu depășește din datele pe care le avem de la ministerele de resort în momentul activității. În acest proiect nu se face referire la pensionarii din sistemul public de pensii”, a declarat acesta.

Pensiile nu vor întârzia

Marius Budăi a menționat și că pensiile nu vor întârzia.

„Pensiile nu întârzie. Este început de an bugetar. Pe 2 ianuarie când începem anul bugetar vom avea deschidere de conturi, virări de sume către Poșta Română. Începând din 3 ianuarie se vor plăti pensiile. Am discutat cu cei de la Poșta Română și ca de fiecare dată, le mulțumesc că au înțeles situația. Se va lucra și în weekend așa astfel încât în calendarul stabilit pensiile să fie plătite”, a spus ministrul Muncii.