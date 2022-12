Crește vârsta de pensionare! Anunțul venit de la Marius Budăi: Va crește gradual

Miercuri, 28 decembrie, a avut loc o nouă ședință de Guvern, în urma căreia a fost susținut și un briefing de presă, în cadrul căruia ministrul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a vorbit despre legea de modificare a cadrului legal privind pensiile de serviciu, legea fiind adoptată chiar azi.

”Avizul CSM face referire foarte clar la acest subiect și arată că proiectul, așa cum este scris acum, nu are risc de neconstituționalitate. Iar vizavi de retroactivitate, îmi cer scuze, vizavi de rectroactivitate, proiectul nu produce efect retroactiv pentru că nu se recuperează veniturile deja încasate. Nu, vorbim de un drept care va fi stabilit de acum încolo în baza prevederilor legale pe care atât Guvernul, cât și Parlamentul au dreptul constituțional de a interveni”, a precizat ministrul Marius Budăi.

Vârsta de pensionare a crescut brusc la 65 de ani

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a fost întrebat cu privire la creșterea vârstei de pensionare pentru magistrații care au între 20 și 25 de ani vechime și nu au vârsta completă, ei au parte de o creștere a vârstei de pensionare de la 60 de ani cât este în prezent la 65 de ani.

”Pentru cei, de exemplu, pentru magistrații care au între 20 și 25 de ani de vechime și nu au vechimea completă, a crescut vârsta de pensionare brusc de la 60 la 65 de ani, iar vârsta de pensionare gradual va crește, prin ceea ce v-am explicat vizavi de nepermiterea asimilării profesiilor și începerea acelei vechimi minime de minim 20 de ani, după care, gradual, câte un an, de la an la an, vom ajunge la 25, asta înseamnă și o împingere în sus a vârstei de pensionare”, spune ministrul Muncii și Solidarității Sociale, după ce a primit o întrebare cu privire la vârsta de pensionare a celor care beneficiază de pensii de serviciu, având în vedere că o analiză a Băncii Mondiale arăta că vârsta de pensionare ar trebui să crească etapizat cu 6 luni pe an, pentru o perioadă cuprinsă între cinci și zece ani, până când ar urma să se ajungă la vârsta de 65 de ani.

Vârsta de pensionare crește pentru cei care nu au o vechime de 25 de ani

Pentru a nu exista confuzii, ministrul Marius Budăi a precizat că legea adoptată în miercuri, 28 decembrie, se aplică doar pentru cei care beneficiază de pensii de serviciu și care nu au o vechime de 25 de ani.

”Doar pentru cei care nu au o vechime de 25 de ani, am explicat acum colegii. Vorbim de acele persoane care au vechimea între 20 şi 25 de ani, pentru acele persoane, după care, treptat, în funcție de perioada lucrată strict în magistratură, da, ca și procuror sau judecător, va fi o perioadă de minim 20 de ani, după care asta înseamnă iarăși o creștere a vârstei de pensionare, pentru că până acum se permiteau asimilări mai mari, după care treptat, an de an, crește acest stagiu până la 25 de ani obligatoriu strict în magistratură. La elaborarea – și cu asta închid, vreau să mai fac o mențiune – la elaborarea acestui proiect de act normativ pe lângă cele precizate anterior și adică consultări, discuții, Banca Mondială, Comisia Europeană și toate cele precizate, s-a ținut cont și de legislația europeană în fiecare domeniu legiferat prin această lege”, spune ministrul Muncii.