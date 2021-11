Este cea mai puternică lovitură pentru pensionari în prag de iarnă. În ciuda faptului că și așa banii abia le ajung de la o lună la alta, acum românii s-au mai trezit și în fața unei situații dramatice. Ei s-au ales și cu banii blocați. E vorba de 1.800 de pensionari din Giurgiu. Aceștia au popriri pe pensii. Cazul acestor pensionari este tragic. Ei se situează pe locul 2 în țară în clasamentul celor mai mici pensii. De parcă acest lucru nu ar fi fost suficient, acum statul le-a pus popriri pe pensii. Motivul o reprezintă datoriile acumulate.

În judeţul Giurgiu peste 1.800 de pensionari au rămas cu și mai puțini bani. Ei sunt disperați pentru că, nemaiputându-și plăti ratele către bănci sau obligaţiile către stat, conturile le-au fost blocate pentru recuperarea restanțelor. Informația a fost dezvăluită de Radio România Actualități.Acum, fiecare pensionar rămâne lunar până la stingerea debitului fără o treime din pensie, ca urmare a aplicării acestor popriri. Unii dintre cei ajunși în această situație spun că şi-au dorit să îşi ajute copiii, dar nu au mai reuşit să-şi achite toate datoriile.

Situație critică pentru pensionari. Locul unde câștigă cel mai puțin

Potrivit datelor INS din 2019, județul Giurgiu este al doilea din țară, după Botoșani, în clasamentul celor mai mici pensii, cu o valoarea medie de 909 lei. În Giurgiu sunt peste 61.000 de pensionari.

În urmă cu o zi, s-a discutat în cadrul negocierilor dintre PSD, PNL și UDMR despre posibilitatea privind mărirea veniturilor lunare a pensionarilor. Detalii pe acest subiect au fost oferite de liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a arătat că sursa financiară din care se poate acoperi ajutorul oferit cetățenilor ar putea fi o taxă de solidaritate.Impozitul respectiv va fi achitat de companiile profitabile din țară, care au o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro anual.

„Eu nu pot să fiu de acord ca oamenii care au un venit de 2.500, de 3.000 de lei să fie solidari, când există posibilitatea de a găsi alte surse de finanțare. Sursele vin din taxe, din impozite, deficitul se acoperă și din împrumuturi. La un moment dat s-a vorbit de o taxă de solidaritate. Noi am spus că taxa de solidaritate este OK, dar trebuie să vedem cine este solidar, fiindcă eu nu pot accepta ca persoanele care au un venit mic să fie solidare, când companiile mari nu sunt solidare. Am spus că din punctul meu de vedere ar însemna o taxă de solidaritate venită de la acele companii care au o cifră de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro pe an. (…) Este o perioadă dificilă și e musai să creștem pensiile, pentru că sunt oameni cu 800, 900 de lei și nu se descurcă. În primul rând trebuie să ne gândim la cetățenii României, trebuie să creștem salariile, trebuie să investim 7% din PIB anul viitor, deci e nevoie de resurse. Noi am propus această alternativă, că altfel de unde să iei bani?”, a declarat Kelemer Hunor.