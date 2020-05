„In linkul de mai jos aveti modelul cererii de suspendare a H G 394/2020 de declarare a starii de alerta. Modelul poate fi utilizat si pentru cererea propriu-zisa de anulare in contencios administrativ a acestei hotariri.

Puteti formula cererea in mod individual sau in alianta procesuala (consortium litis) la oricare dintre cele 15 curti de apel din tara, in functie de domiciliu.

Maine voi depune in nume propriu aceasta cerere, la Curtea de apel Bucuresti. Oricine poate formula interventie, cu conditia sa aduca argumente favorabile suplimentare si sa nu duca la amanare.

Nu vreau sa bravez, dar acest demers este esential pentru democratia din România și pentru libertatea generatiilor viitoare. Libertatile se sugruma treptat, pas cu pas (dupa cum se intituleaza si cartea, tradusa in chineză, a unui anumit domn presedinte), iar statul de drept se aneantizeaza in doze mici, greu de perceput. Daca nu prinzi de veste, ca in sindromul broastei fierte, nu mai intelegi ca esti fiert si de ce.

De aceea, puteti ignora cu gratie aceasta actiune si puteti sa aplaudati cand se va instaura din nou starea de urgenta, in timp ce toata lumea in jurul nostru se trezeste la viata. Sau puteti sa va rapiti 10 minute din timp si sa reflectati la aceasta actiune”, scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.