Fosta șefă a TVR, Doina Gradea, a dat în judecată Parlamentul după ce conducerea celor două camere a stabilit că în fruntea TVR să fie numită Ramona Săseanu ca director interimar. Pe 10 septembrie, Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre în acest caz.

Astfel, instanța i-a respins Doinei Gradea cererea de suspendare, împreună cu cea prin care cerea alocarea cheltuielilor de judecată.

„Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare executare formulată de reclamanta Gradea Doina în contradictoriu cu partea pârâtă Parlamentul României – Camera Deputaţilor şi Parlamentul României – Senatul României, ca nefiind întrunite în mod cumulativ condiţiile art.14 din Legea nr.554/2004. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecată.”, se arată în documentul hotărârii.

Cu toate acestea, fosta șefă a TVR mai are încă o șansă. Aceasta poate face recurs la hotărâre.

„Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare; recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 10.09.2021, în cond. art.402 teza finală Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.”, potrivit documentului.

Care sunt acuzațiile fostei șefe a TVR?

„Voi ataca in Contencios Administrativ decizia de astazi a Birourilor Permanente Reunite. Cer suspendarea deciziei si, apoi, anularea. Analizez de asemenea si posibilitatea altor actiuni in justitie pentru a indrepta aceasta sfidare a legii si a prevederilor legale. Cand ele sunt sfidate si incalcate chiar de catre Legiuitor, este cu atat mai grav. Nu fac asta decat pentru a opri un abuz cel putin in ce priveste Televiziunea publica. Orice document semnat de interimari dupa Decizia CCR poate fi atacat in instanta si devine nul! Cele doua institutii de interes major nu pot fi puse in aceasta situatie chiar de catre Parlament”, a anunțat în luna iunie, Doina Gradea pe pagina sa de Facebook.

Pe 24 iunie, Birourile permanente reunite (Bpr) ale Senatului și Camerei Deputatilor i-au numit, pe Ramona Saseanu si Liviu Popescu ca directori generali interimari ai Societatii Romane de Televiziune (SRTV) si Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) pentru o perioada de 60 de zile.