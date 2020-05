Relaxarea restricțiilor din 15 mai nu a fost făcută pentru distracție, ci pentru a da un răgaz industriei și economiei să își revină. Asta spune cunoscutul medic Virgil Musta, medic primar boli infecțioase la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara.

Revenim la starea de urgență?

„Cred că este binevenită o atenționare, pentru că, vedeți, toate măsurile luate în ultimele două luni, chiar dacă au fost niște măsuri poate exagerate, ele au dus la un număr mic de cazuri raportat cu alte țări cu o cultură și educație asemănătoare nouă și la ținerea pandemiei sub control în țara noastră. Noi n-am avut foarte multe cazuri și nici chiar foarte multe decese, ceea ce este important. Este păcat ca acest lucru câștigat să îl pierdem dintr-o nesăbuință, dintr-o dorință de a ne relaxa poate mai mult decât este cazul. Eu am înțeles că această relaxare a fost făcută pentru a da un răgaz industriei și economiei să își revină. Pentru că, într-adevăr, omul are nevoie și de această latură foarte importantă, latura materială. Am înțeles că relaxarea este făcută și pentru ca psihicul omului să poată face față mai bine activităților curente, dar nu este o relaxare pentru distracție, pentru a nu respecta regulile”, a declarat Virgil Musta.

Medicul a explicat că „fiecare regulă își are rolul ei. Unele mai bune, altele mai puțin bune, dar eu cred că este important să le cunoaștem și să le respectăm. Dacă unele dintre reguli se vor dovedi ineficiente sau prea stricte, ele se pot schimba, se pot modifica. Suntem într-o permanentă dinamică și eu cred că este bine să învățăm ce este bine, ce este rău, să recunoaștem și să mergem mai departe”, a spus Virgil Musta, conform B1TV.