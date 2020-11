„Da, sunt convins că PSD va câștiga aceste alegeri! În ultimul an, am reconstruit partidul din temelii. Am adus alături de noi cei mai apreciați profesioniști din țară, în special pe domeniul sănătății publice. Îi avem alături de noi pe doctorul Alexandru Rafila și pe doctorul Adrian Streinu-Cercel. Am aplicat criteriile de integritate, suntem singurul partid care nu avem pe liste, nici măcar persoane trimise în judecată. PNL are listele pline de persoane condamnate deja. În același timp, PSD este singurul partid care are un plan coerent și realist atât pentru a opri pandemia, cât și pentru a ieși din criza economică. De aceea, sunt convins că românii ne vor acorda încrederea lor și vom fi pe primul loc.”, a declarat Marcel Ciolacu.

PSD a anunțat planul de măsuri anti-COVID

„După ce PSD va câștiga alegerile și va anunța un premier și un program de guvernare, situația va fi cu totul alta. Președintele țării nu poate încălca Constituția și știe bine asta. Iar semnalul românilor nu va putea fi ignorat, mai ales în plină pandemie. Vom propune un guvern format din profesioniști respectați în domeniile lor. Am anunțat deja planul de măsuri anti-COVID, coerent și logic, gata de aplicat din prima zi! Românii vor un Guvern care să stopeze acest virus, românii vor să-și reia viața. Vor să-și ducă copii la școală, să meargă la piață, să aibă un loc de muncă sigur și o pensie decentă. Adică vor să aibă siguranța zilei de mâine. Acum, cu Orban și Iohannis, nu au nicio perspectivă. Au doar promisiuni de cum va fi peste 4 ani, dar nimic pentru azi sau mâine.”, a spus președintele PSD.

„PSD este singurul care îi poate apăra pe români!”

„PSD va ieși pe primul loc. Iar asta va da peste cap toate jocurile politice ale lui Iohannis. Cum va explica românilor că, deși au votat PSD, el vrea din nou același guvern sancționat prin vot? Sau chiar unul mai rău, fiind vorba – cum spus acum – de alianța cu USR. PSD este singurul partid care se poate opune – și am demonstrat asta – dezastrului produs de ei. PSD este singurul care îi poate apăra pe români!”, a spus Marcel Ciolacu.

PSD va cere suspendarea lui Iohannis dacă acesta îî trimite în Opoziție?

„Președintele a tăcut 6 ani de zile. Așa va face și după campanie. Avem deja o criză sanitară majoră. Avem deja o criză economică. Nu cred că președintele își va permite să arunce țara și într-o instabilitate politică. Ar fi o crimă dacă ar face acest lucru în situația în care ne aflăm.”, a declarat politicianul.