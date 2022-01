Tot mai mulți pensionari apelează la împrumuturi la Casele de Ajutor Reciproc pentru a-și plăti facturile la curent și gaze naturale pe perioada iernii. Aceste sume pe care cei cu pensii mici sunt nevoiți să le ia pe timp de iarnă îi ajută să treacă peste anotimpul dificil.

La Târgu Jiu, pensionarii stau la coadă, afară în ger. În incinta casei de ajutor reciproc nu au voie mai mult de 3-4 persoane, potrivit stirileprotv.ro.

„Reporter: V-au venit facturile acum…

Pensionară: „Da, da…”

Reporter: Și cum sunt?

Pensionară: „Mari de tot, mai ales la curent, ai de mine!”

Pensionar: „Iei de aici să le dai ălora, ca să plătim gaze și curent și toate. Păi cum dracu, 5 milioane pe nici o lună la gaze?”

-Pentru lemne, dacă nu avem cu ce, ne împrumutăm aici.

-Sunt scumpe…

-16, 18 e și 20 de milioane mașina de lemne”

Pensionarii nu au altă variantă

Mihaela Novac, contabil CARP Gorj spune că majoritatea vin și spun că sunt singuri, se întrețin singuri și au nevoie de aceste sume acordate sub formă de credit.

Este și cazul lui Constantin Dragomir din Timișoara, care a venit să plătească ultima rată a unui împrumut de 2.000 de lei. Speriat de scumpiri, se gândește să mai ia un credit.

„Nu faci față cu cheltuielile, telefon, gaz, curent, gigacalorie, s-o scumpit fantastic de mult”, spune acesta.

Un alt caz este reprezentat de un bărbat care are o pensie de doar 1.400 de lei pe lună. Pentru a se ajunge cu banii acesta este nevoit să facă economii dureroase.

„La mine acasă merge un bec, televizor, un radio și cam atât!”

Iarna, perioadă dificilă pentru mulți pensionari

Cum sărbătorile au implicat și cheltuieli în plus, foarte mulți pensionarii au făcut deja împrumuturi în această iarnă, după cum spune Radu Onchiș, președintele CARP Oradea.

„Volumul împrumuturilor acordate membrilor noștri se situează, valoric, cu peste 70%, comparativ cu perioada similară a anului 2020”, mărturisește acesta.

Situația este asemănătoare și în alte localități din România. La Constanța, zeci de pensionari au așteptat în fața ghișeului casei de ajutor. Mulți spun că din cauza pensiilor mici reușesc să treacă peste dificultățile iernii doar prin împrumuturi.

„Nu nu am pe nimeni, am o singură pensie, nici măcar de handicap nu am, uitați că sunt în cârjă”, mărturisește o pensionară.

Majoritatea pensionarilor care apelează la împrumuturi pe timp de iarnă spun că utilitățile în această perioadă, precum energia, gazele sau abonamentul la TV constituie mai bine de jumătate din pensia lor lunară.

„Îmi mai rămân 60 de lei, medicamentele s-au scumpit, plătesc două milioane odată/mai rămân 600 de mii, ce să fac cu 600 de mii? Să mai mănânc, să mai plătesc și gaze, să plătesc lumină …”, spune o altă pensionară.

Datele arată că sumele împrumutate de pensionari variază între 1.000 și 10.000 de lei, acestea putând fi achitate în maximum 2 ani.