Raed Arafat trage semnalul de alarmă! Peste 90% din cei decedați în ultima săptămâna erau persoane nevaccinate

Raed Arafat a vorbit despre analizele săptămânale „COVID-19 în România”, realizată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, pentru intervalul 30 august – 5 septembrie. Simultan, 5% dintre decese au fost înregistrate la persoane vaccinate cu schema incompletă, în timp ce 80,4% din cazurile confirmate de COVID-19 au fost înregistrate la persoane nevaccinate.

„De la începutul pandemiei până în prezent, 86% din totalul deceselor au fost la persoane de peste 60 de ani, dar reamintesc că în ultima perioadă am avut şi persoane mai tinere decedate, care erau fără comorbidităţi şi erau nevaccinate”, a declarat Raed Arafat.

94,6% din persoanele decedate aveau cel puţin o comorbiditate

De asemenea, 94,6% din persoanele decedate aveau cel puţin o comorbiditate asociată. În acest context, secretarul de stat a atras atenţia asupra faptului că pe 1 iulie în România existau 31 de cazuri de COVID-19, iar în prezent s-a ajuns la 2.226 de cazuri.

„Creşterea este una importantă şi care a dus la creşterea numărului cazurilor din terapie intensivă de la 67 de pacienţi în ATI la începutul lunii iulie la 523 de pacienţi în ATI în ziua de astăzi şi vreau să subliniez că în ultimele 24 de ore au intrat în ATI peste 50 de pacienţi. La decese, am avut o perioadă în care numărul deceselor era unul mic, deci chiar şi un deces pe zi am avut, şi în ultimele zile am ajuns la 39 de decedaţi astăzi şi am ajuns chiar la 45 de decedaţi, acum două zile”, a completat Raed Arafat.

Cel mai recent raport din analiza „COVID-19 în România” poate fi vizualizat la următorul Link.