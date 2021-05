Deşi s-au căsătorit abia de un an şi trei luni, celebrul Liviu Guţă şi Roxana divorţează! Pe lângă şocul acestui eveniment, cântăreţul are acum şi alte probleme.

Pentru că cei doi locuiau împreună la Cluj în casa Roxanei, artistul în vârstă de 41 de ani a fost nevoit să-şi facă bagajele şi se va muta cu chirie în Bucureşti. Apoi, el spune că va strânge bani pentru a-şi cumpăra o casă.

“Venim din două lumi diferite (…) M-am grăbit”

Liviu Guţă, pe numele său adevărat Liviu Cătălin Mititelu, a fost invitat în emisiunea lui Teo Trandafir, unde a povestit despre clipele grele prin care trece în aceste zile, din cauza celui de-al doilea divorţ din viaţa sa. Manelistul recunoaşte că s-a grăbit atunci când a luat-o de nevastă pe Roxana, pentru că nu se cunoşteau suficient de bine.

“Vin de la notar, unde am fost să fac o împuternicire pentru divorțul de Roxana. (…) Venim din două lumi diferite.

Când mă îndrăgostesc pun suflet. Nu am apucat să ne cunoaștem. A venit și pandemia asta… M-am grăbit! Important este că am trecut și peste asta”, i-a mărturisit Liviu Guţă lui Teo, potrivit libertatea.ro.

“O să strâng bănuți ca să îmi cumpăr o casă. Am oameni lângă mine care mă ajută”

Liviu Guţă recunoaşte că a investit mulţi bani în casa din Cluj a Roxanei, însă spune că nu regretă banii cheltuiţi.

“Eu am plecat la Cluj pentru ea. Am investit foarte mult în casa ei, dar nu-mi pare rău. Nu sunt genul de om care să scot ochii. Asta este… Am pierdut în viață mai multe.

Eu stau la Brașov momentan. O să mă mut cu chirie în București. O să strâng bănuți ca să îmi cumpăr o casă. Am oameni lângă mine care mă ajută”, a mai declarat cântăreţul.

“Nu știu dacă m-a iubit. Asta e o enigmă pentru mine”

Liviu Guţă a mai povestit şi despre certurile pe care le-a avut cu cea alături de care a fost mai bine de un an de zile. Au fost multe momente în care a Liviu spune că a plecat de acasă. “Nu m-a înșelat. Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal”, a spus acesta.

“Am plecat de acasă de 5 ori. Am tot sperat… O iubeam. Au fost foarte multe discuții. Am rămas puțin șocat, atât pot să spun.

Nu m-a înșelat. Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Certurile erau din cauza copiilor. Nu mă lăsa să mă duc la copii în sensul că… (…) Nu știu dacă m-a iubit. Asta e o enigmă pentru mine.

Te cerți cu mine fără să îți fac nimic. Se deschideau subiecte de fosta soție, de trecut. (…) Noi chiar voiam să facem copil. Certurile au început din iunie anul trecut”, a mărturisit Liviu Guţă.

Artistul a mai fost căsătorit în trecut cu Liliana Mititelu, cu care are împreună şi doi copii. Copiii au în prezent o relaţie foarte bună cu tatăl lor, după cum recunoaşte chiar Liviu.

