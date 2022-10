Liviu Guță își acuza atunci soția că avea un limbaj agresiv și nu îl lăsa să își vadă copiii din prima căsătorie. La rândul ei, Roxana declara că Liviu Guță nu vrea copil cu ea.

Fosta soție a lui Liviu Guță a spus recent cum este viața ei după despărțirea de celebrul manelist. Ea a recunoscut că a întâlnit o nouă persoană cu care s-a și căsătorit.

Ce face acum fosta soție a lui Liviu Guță?

„Sunt foarte bine acum. Am reușit să îl uit pe Liviu. Am mai vorbit cu el, dar nu pentru a ne împăcă. Avea câteva lucruri la mine pe care trebuia să le ia. Cred în continuare în iubire! M-am căsătorit acum trei săptămâni, am fost mireasă.

După ce m-am măritat, Liviu mi-a urat casă de piatră și mi-a spus că se bucura pentru mine. Toate aceste lucrurile i le-a transmis surorii mele și cumnatului la o nuntă. Pe soțul meu îl cunosc de 15 ani. Am copilărit în același cartier.

Vreau să îți zic că mi-am pus în seara de Crăciun o dorință în Biserica iar dorință mea a fost auzită de Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător în viață. După despărțire am fost sceptică, am stat singură câteva luni, m-am regăsit, m-am liniștit și cred că atunci când ești recunoscătoare pentru ceea ce ai Dumnezeu îți da ceea ce îți lipsește.”, a declarat Roxana Negrea, pentru Click!

De ce s-a despărțit Liviu Guță de a doua soție?

Cea de-a doua căsnicie a lui Liviu Guță cu Roxana Maria s-a terminat după doar un an și trei luni. Cei doi au divoțat anul trecut, în luna mai, la notar. Atunci manelistul a dezvăluit că el și soția lui, Roxana, ar face parte din lumi diferite și că nu au apucat să se cunoască.

„Venim din două lumi diferite. Când mă îndrăgostesc pun suflet. Nu am apucat să ne cunoaștem. A venit și pandemia asta. M-am grăbit! Certuri și jigniri, asta nu se numește relație!”, declarat atunci cântărețul pentru Click!