Pregătirile pentru ziua cea mare sunt în toi, iar prezentatorul TV anunță că va fi o nuntă spectaculoasă.

„O să vedeţi vineri ce se va întâmpla. De fapt o să fie evenimentul anului. Eu împreună cu echipa mea o să facem ce nu am făcut până acum niciodată”, a spus Nicușor Stan, patronul sălii de eveniment, unde Liviu Vârciu va face nunta.

Prezentatorul TV a fost la degustarea meniului și a vrut să se asigure că invitații săi vor avea parte de cele mai delicioase preparate, apoi a mers să-și cumpere un costum pentru ziua cea mare. Liviu Vârciu se căsătorește cu Anda Călin, după 5 ani de relație. Cei doi au împărțit și bune și rele, iar acum au decis că este momentul să facă și nunta.

Cea mai frumoasă declarație de dragoste

Liviu Vârciu a declarat că Anda, viitoarea soție, este femeia pe care nu a înșelat-o niciodată și că o apreciază mult.

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea, eu nu am amintiri cu alte femei, m-a terorizat a mea psihic, ea cea mai inteligentă femeie pe care am avut-o în viața mea, a știut cum să mă manevreze, cum să mă suporte (…) Cine a zis că într-o căsnicie e ușor? E greu, tată. Anda chiar m-a suportat, sunt un om dificil, nervos”, a spus Liviu Vârciu la „Xtra Night Show”.

Deși au avut probleme, cei doi încă se iubesc.

„Am avut şi noi probleme. Noi, din toate cuplurile de artişti de vedete, noi am fost singurii care am spus că ne despărţim primii. Noi ne-am certat din prima săptămână până acum. Sunt cinci ani de ceartă. Eu încă sunt cu femeia şi ne iubim.’, a recunoscut artistul.

„Femeia scai pe mine. Femeia, lipitoare profesionistă. Singura femeie cu care am cea mai lungă relaţie din viaţa mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, va jur. M-a terorizat a mea psihic! E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viaţa mea. A ştiut cum să manevreze, cum să mă ducă, cum să mă suporte. Eu sunt un om greu de digerat.’, a recunoscut Liviu.

Certurile s-au diminuat

„Anda chiar m-a suportat. Eu sunt un om dificil, nervos, mama dacă îmi spune „Băi mamă, prea o…’. De un an de zile am început să ne sudăm, să mai lase şi ea de la ea. Că nu lasă moldoveanca neam.’, a povestit Liviu Vârciu.