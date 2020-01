Mihai Tudose a revenit în Partidul Social Democrat, în urma demisiei din Pro România, formaţiunea condusă de Victor Ponta. Fostul premier a declarat, în faţa colegilor de la PSD Brăila, că acum regretă măsura luată de a se înscrie în partidul lui Ponta, mai ales că acesta a ajuns să fie un personaj mai rău decât Liviu Dragnea.

“Când l-am cunoscut mai bine pe noul Ponta, mi s-a făcut dor de Dragnea”, a declarat Tudose la conferinţa judeţeană a organizaţiei PSD Brăila.

Nici fosta şefă a PSD, Viorica Dăncilă, nu a scăpat de criticile lui Tudose. Acesta o arată cu degetul pe Dăncilă pentru că ar fi votat “cu două mâini” demiterea sa din Partidul Social Democrat, scrie Adevărul.

Mihai Tudose, reprimit cu braţele deschise în PSD

Europarlamentarul Mihai Tudose şi-a dat demisia din Pro România pe 2 decembrie 2019, cererea adresată organizaţiei judeţene Brăila fiind postată pe Facebook.

”Vă rog să luaţi act de de demisia mea din calitatea de membru al Pro România. Motivele acestui act şi anume totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale fiind de notorietate nu le mai detaliez”, se arată în cererea de demisie.

Tudose l-au lăudat pe Marcel Ciolacu, actualul preşedinte interimar al PSD, şi spune că echipa acestuia va schimba abordarea partidului.

“Așa cum am spus în decembrie, am avut consultări cu noua conducere a PSD. Am încredere că noua echipă în frunte cu domnul președinte Marcel Ciolacu va schimba abordarea PSD, că vor constitui niște structuri democratice, să se plece de la premisa că poate cineva are dreptate chiar dacă e în minoritate și de asemenea am avut discuții fructuoase cu PSD Brăila ținând cont că vin alegerile locale. Consider că trebuie să facem echipă la Brăila și să lucrăm pentru oameni”, a declarat Tudose după întoarcerea în PSD.

Te-ar putea interesa și: