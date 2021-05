Liviu Dragnea le-a declarat miercuri judecătorilor că a suportat “toate abuzurile în 9 luni de zile” şi nu înţelege de ce nu este eliberat condiţionat. El a mai adăugat că nu a avut nicio reacție violentă și a participat la toate cursurile care i-au fost propuse.

“Sunt o persoană care nu are un comportament jignitor, am suportat şi îndurat toate abuzurile în 9 luni de zile, muncă, hrană, sănătate, asistenţă juridică.

Nu am avut nicio reacţie violentă, am participat la toate cursurile pe care le-am cerut. Mi-au zis că sunt prizonierul propriei mele educaţii. Nu am înţeles de ce am fost adus aici şi nu înţeleg de ce nu beneficiez de eliberare condiţionată”, a spus, miercuri, Dragnea, în faţa judecătorilor.

Fostul lider PSD a fost întrebat de judecători dacă a înțeles sau nu condamnarea. În acest context, el a precizat că a ”înțeles perfect” ce s-a întâmplat, menționând că s-a vaccinat inclusiv și anti-covid.

„Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine, mă refer la o parte din ce am auzit la DNA, faptul că am avut o sancţiune, dacă vorbim de ea e vorba de o convorbire pe online între mine şi o persoană şi cu aprobarea penitenciarului.

Sancţiunea mi-a fost dată şi se vorbeşte despre conţinutul convorbirii pentru că în România 2021 nu mai ai dreptul la păreri, că am criticat actuala clasă politică”, a mai spus Liviu Dragnea.

În acest context, judecătorii au stabilit că pronunţarea în acest caz va fi dată joi, 27 mai.

Ce se întâmplă cu cererea de eliberare a lui Liviu Dragnea

Amintim faptul că miercuri, Tribunalul Bucureşti judecă contestaţia lui Liviu Dragnea la respingerea cererii de eliberare condiţionată, o decizie luată de Judecătoria sectorului 5.

La data judecării, Liviu Dragnea avea de partea sa de la Judecătoria Sectorului 5, avizul favorabil privind reabilitarea, acordat de Penitenciarul Rahova, unde ispășește pedeapsa, precum și decizia definitivă a magistraților, care i-au dat dreptate fostului președinte al PSD în dosarul în care a cerut recunoașterea a 49 de zile de muncă în perioadele 2 iulie 2020 – 15 septembrie 2020 şi 16 septembrie 2020 – 28 ianuarie 2021, cât timp dreptul la muncă i-ar fi fost încălcat.

De menționat este faptul că, fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, pe 27 mai 2019, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

În perioada în care a fost încarcerat, a lucrat ca mecanic la garajul auto al penitenciarului.