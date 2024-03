Lista europarlamentare PNL-PSD. Liderii Partidului Social Democrat și cei ai Partidului Național Liberal (PNL) au intrat în discuții pentru a stabili lista comună de candidați pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe 9 iunie.

Conform surselor politice, cele două partide au convenit să meargă pe o listă comună, sperând astfel să ia cât mai multe locuri eligibile.

Din calculele interne, social-democrații și liberalii vizează obținerea a 19 locuri în Parlamentul European. Dintre acestea, 17 ar fi locuri eligibile, iar încă două mandate ar putea fi obținute în urma redistribuirii. Din cele 19 mandate obținute în final, PSD are în vedere 11 candidați (10 inițiali plus unul la redistribuire). PNL se bazează pe 8 mandate în final (7 inițiali, plus unul la redistribuire).

Femeia care va deschide lista PNL-PSD

Numele vehiculat pentru a deschide această listă este Ramona Chiriac. Ea este actuala șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România. Aceasta este o diplomată cu o carieră impresionantă începând din anul 2008. A parcurs un traseu academic solid, absolvind Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Palmaresul său academic cuprinde două diplome de masterat în domeniul studiilor europene și al administrației publice, obținute la universități din Germania și Olanda, precum și în studii de gen și inegalități, obținute la aceeași universitate din Cluj-Napoca. Pe parcursul carierei sale, a participat la programe executive la universități de prestigiu, precum Yale și Cambridge, consolidându-și expertiza și competențele în domeniul relațiilor internaționale.

Este important de menționat că Ramona Chiriac este o persoană recunoscută pentru dedicarea sa în promovarea valorilor europene și în consolidarea relațiilor României cu instituțiile europene.

Jurnalista Sabina Iosub reacționează după ce numele ei a fost vehiculat pentru Bruxelles

Listă europarlamentare PNL-PSD. Pe listă apar și candidați-surpriză. Se vorbește că, pe locurile PNL, ar urma să candideze jurnalista de la Antena 3 și CNN, Sabina Iosub. În același timp, din partea PSD, se va regăsi Maria Grapini.

În ceea ce o privește pe Sabina Iosub, acesta a avut o reacție pe Facebook. Jurnalista Antena 3 CNN a ținut să puncteze că nu a avut nicio discuție cu vreun partid politic în legătură cu o posibilă candidatură din partea sa.

„Fac această precizare pentru că, în calitate de jurnalist, am învățat în timp că singurul capital de care dispun este încrederea. Încrederea publicului și a colegilor mei este fundamentul muncii mele”, a scris Sabina Iosub pe pagina sa de socializare.

Listă europarlamentare PNL-PSD

Ramona Chiriac

Posibilii candidați din partea PSD:

Mihai Tudose

Claudiu Manda

Victor Negrescu

Simona Bucura Oprescu

Maria Grapini

Vasile Dîncu

Dragoș Benea

Titus Corlățean / Dan Nica

Gheorghe Cârciu

Posibilii candidați din partea PNL:

Rareș Bogdan

Dan Motreanu

Adina Vălean

Siegfried Mureșean

Alina Gorghiu

Sabina Iosub

Daniel Buda

Vasile Blaga

Calculele pentru București

Un subiect aparte îl reprezintă candidatul pentru funcția de primar al Bucureștiului. Discuțiile sunt aprinse, iar alegerea celui care va fi aruncat în cursă este una complicată.

În sondajele efectuate până acum lucrurile se prezintă astfel:

Cristian Popescu Piedone se bucură de un sprijin cuprins între 36-37%, ajungând până la 39%

Nicușor Dan înregistrează între 29% și 31% din preferințele electoratului.

Candidații de la AUR și Diana Șoșoacă obțin scoruri de 8%, respectiv 7% Deși AUR are un potențial de 14% în Capitală, candidatul lor, Mihai Enache, este cotat cu doar 8% în sondaje.

Gabriela Firea nu pare să aibă șanse în fața lui Nicușor Dan

Situația devine complicată pentru coaliție în luarea deciziilor strategice. Datele existente la acest moment sunt după cum urmează:

Gabriela Firea se plasează în sondaje în intervalul 28-29%, conform cercetărilor comandate de PSD. Cu toate acestea, procentele ei sunt aproape egale cu cele ale lui Nicușor Dan. Trebuie spus că, Firea nu pare să aibă capacitatea de a-l învinge pe actualul primar, deoarece generează sentimente negative într-o proporție semnificativă a electoratului.

Sebastian Burduja are un sprijin cuprins între 12-14%, conform cercetărilor comandate de PNL. În sondajele celor de la PSD el are în jur de 8%.

O variantă-surpriză care a fost aruncată în discuție este Ionuț Lupescu, cu un sprijin estimat între 20-22% în sondaje.

Cum se prezintă PSD și PNL în Capitală

În ceea ce privește opțiunile politice, PSD beneficiază de un sprijin de 32% în Capitală. Liberalii ar putea conta pe aproximativ 15%.

Scenariile de candidatură comună ridică dileme strategice cruciale pentru ambele tabere. În ipoteza unei candidaturi comune cu Gabriela Firea, un număr semnificativ de membri PNL bucureșteni ar putea opta pentru Nicușor Dan sau Cristian Popescu Piedone, reflectând dorința electoratului de a menține o orientare liberală în conducerea Capitalei.

Se ia în calcul varianta de candidați separați la Primăria București

Din calculele PNL-PSD, niciun candidat al alianței nu ar putea să-l învingă pe Nicușor Dan. Un procent de 57% ar vota pentru Nicușor Dan în cazul unei candidaturi comune cu Gabriela Firea. În plus, 40% din electoratul PNL ar vota tot cu Nicușor Dan în situația în care candidatul ar fi Sebastian Burduja.

Trebuie menționat că PSD și PNL au explorat posibilitatea susținerii unui candidat comun independent. Pe surse, a fost vehiculat numele lui Dan Șucu de la Mobexpert. A fost luat în calcul și Dan Ostahie de la Altex.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au luat în calcul chiar și posibilitatea ca cele două partide să prezinte candidați separați pentru Primăria Capitalei.