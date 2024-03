Sebastian Burduja candidează la Primăria Capitalei? Ministrul Energiei a declarat că își asumă o astfel de bătălie dificilă. Însă, spune el, este necesar ca PNL și PSD, două partide „mature” să se pună de acord asupra unui candidat comun. Acest candidat trebuie să aibă forța de a-l învinge pe Nicușor Dan, din cauza căruia Bucureștiul este „blocat” de patru ani, a adăugat el.

Întrebat, la B1 TV, dacă are și susținerea PNL în ansamblul său, Sebastian Burduja a răspuns:

„Sunt convins și așa cum mă susțin colegii mei liberali și eu îi susțin pe ei și cred că e o idee corectă să evalueze foarte bine împreună cu PSD. Sunt cele două partide mature, care au stabilit că România are nevoie de o soluție corectă și la București, unde lucrurile au stagnat. Orașul e blocat de 4 ani din cauza lui Nicușor Dan. Un candidat comun are cele mai mari șanse să-l bată”.

Liderul PNL București a mai spus că pentru el și pentru liberali, Nicușor Dan reprezintă o mare dezamăgire. Potrivit acestuia, actualul primar al Capitalei nu are nicio scuză pentru care nu a reușit să facă aproape nimic în oraș.

„Pentru noi, liberalii, și pentru mine Nicușor Dan e cea mai mare dezamăgire, pentru că noi am fost cei care am mers în stradă cu dânsul și le-am spus bucureștenilor că va fi altceva, după cum a promis. După 4 ani, din păcate, orașul arată chiar mai rău decât arăta la finalul Administrației Firea, ceea ce eu nu credeam că e posibil, dar iată că s-a întâmplat.

A avut trei ani și ceva absolut toate ingredientele să reușească, a avut inclusiv sprijinul PNL în CGMB, deci nu are absolut nicio scuză pentru care n-a reușit să facă aproape nimic în oraș, iar noi suntem primii responsabili să spunem bucureștenilor că ne-am asumat această decizie, am retras sprijinul, că ne-am dat seama că ori nu vrea să facă, ori nu e în stare, ori ambele. Oricare ar fi motivul, trebuie să plece acasă sau la catedra de matematică la Institut, unde am înțeles că și-a suspendat un post. Acolo e mai potrivit, nu face rău milioanelor de oameni”, a spus Sebastian Burduja.