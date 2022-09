„Myanmarul este partenerul nostru fiabil şi vechi în Asia de Sud-Est (…). Relaţiiloe noastre se dezvoltă în mod pozitiv”, a declarat Vladimir Putin în cadrul întâlnirii care a avut loc în marja Forumului Economic de Est rus (EEF).”, relatează AFP.

Putin meets Myanmar junta chief at Eastern Economic Forum: Russian president Vladimir Putin meets with Myanmar junta chief Min Aung Hlaing on Wednesday for economic talks at the Eastern Economic Forum in the city of Vladivostok.

