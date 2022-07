Olguța Vasilescu: Am demonstrat cu date ASF că pensia medie pe Pilonul 2 va fi de 10 euro lunar!!!

Lia Olguța Vasilescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care spune că Pilonul II de pensii este, de fapt, o țeapă, lucru pe care l-a tot repetat în nenumărate rânduri de patru ani încoace.

Fostul ministru al Muncii mai spune că pensia medie din Pilonul II va fi de 10 euro pe lună, precizând, totodată, că acest lucru a fost demonstrat cu datele ASF.

Pe de altă parte, fostul ministru mai spune că în perioada cât a fost la guvernare, cetățenii au avut posibilitatea să aleagă dacă vor sau nu să rămână la Pilonul II.

Lia Olguța Vasilescu mai spune că a anunțat public că se retrage din Pilonul II de pensii pentru a arătat oamenilor că acesta este o țeapă.

„De patru ani vorbesc despre țeapa care se numește Pilonul 2 de pensii. Am demonstrat cu date ASF că pensia medie pe Pilonul 2 va fi de 10 euro lunar!!! Am încercat să explic în multe emisiuni cum statul și-a țepuit proprii cetățeni. Prin OUG 114, abrogată apoi de guvernarea de dreapta, noi am dat posibilitatea cetățenilor să opteze dacă mai vor să rămână sau nu la Pilonul 2, adică să nu mai fie obligați de stat să cotizeze acolo. Am fost ministrul Muncii care a anunțat public că se retrage de la Pilonul 2, tocmai ca să dau un semnal tuturor că e o țeapă. Acum aflăm că angajații de la un fond de pensii au furat banii contribuabililor. Hoții nu erau politicienii împotriva cărora au ieșit unii în stradă că sunt corupți! Erau exact cei care urlau în stradă că ucide corupția”, se arată în mesajul publicat de fostul ministru al Muncii pe rețeaua de socializare.

Percheziții într-un dosar de delapidare la fondul de pensii BRD

Declarațiile fostului ministru al Muncii vin în contextul în care au fost descoperite anumite nereguli privind o serie de înregistrări contabile legate de conturile de cheltuieli generale ale BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (SAFPP).

Instituția a luat imediat toate măsurile de remediere, printre care se numără formulare unei plângeri penale, dar și înlăturarea din funcție a directorului general. Pe acest fond, toate autoritățile competente au fost sesizate.

De asemenea, suma a fost acoperită de acționarii companiei. Amintim că deținerile participanților la Pilonul II și III nu au fost afectate de această situație.

„Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pune în aplicare 48 de mandate de percheziție domiciliară, 80 de mandate de aducere și 32 de ordonanțe de ridicare înscrisuri la adrese din București și județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmbovița, Sibiu, Brașov, Vâlcea, Vrancea și Gorj, într-o cauză penală privind săvârşirea infracțiunii de delapidare.

În fapt, la începutul lunii mai 2022, administratorii unui fond privat de pensii, asociat unei unități bancare, au sesizat lipsa unor documente justificative pentru operațiuni de debitare a unor conturi de depozit, în cuantum de aproximativ 22 de milioane de lei.

În urma probatorului administrat a reieșit faptul că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de delapidare (726 acte materiale), complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații, fapte ce au fost reținute în sarcina a 15 persoane fizice, dintre care doi angajați din cadrul unei unității bancare și mai multe persoane juridice”, se arată în comunicatul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, trimis pe 30 iunie.

Suspecții principali au fost reținuți de procurori

Joi seara, fosta directoare a BRD Pensii Private, partenerul ei și încă o persoană au fost reținute de procurori, arată sursele judiciare pentru g4media.ro.

Este de menționat că și o contabilă a fost plasată sub control judiciar în acest dosar, care prevede o presupusă delapidare a 23,5 milioane de lei din fondurile companiei.