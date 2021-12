CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru 2021? Dar pentru anul 2022? Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Leszek Wacirz: În 2021 am continuat să investim în portofoliul din România prin lansări de rețete noi, precum și renovări de produse și, de asemenea, în sprijinirea și construirea comunității locale prin programele de CSR solide. Planificăm să continuăm campania de donații și recuperare post-COVID. În prezent ne concentrăm pe parteneriatul cu Banca pentru Alimente. De asemenea, păstrăm angajamentul asumat pe termen lung și acțiunile companiei, concentrându-ne pe trei domenii majore: să contribuim la o viață mai sănătoasă, prin pilonul corporativ local – Adaugă iubire pentru o viață sănătoasă sub inițiativa Nestlé for Healthier Kids; să fim deschizători de drumuri în direcția unei lumi fără deșeuri, prin pilonul corporativ local – Adaugă iubire pentru o viață curată prin Nestlé for a Waste Free World; să contribuim la formarea și pregătirea noilor generații pentru incluziune pe piața muncii sub inițiativa Nestlé Needs YOUth, prin poziționarea corporativă locală – Adaugă iubire pentru o viață cu oportunități. În ceea ce privește investițiile de business – „niciodată nu spunem niciodată”! Căutăm în permanență oportunități locale pentru investiții, însă nu există un plan imediat de acțiune în acest sens.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Leszek Wacirz: Deși 2021 a fost un an plin de provocări, un an cu multe schimbări, am continuat să experimentăm, să inovăm, să îmbunătățim performanța produselor noastre. Anul acesta sărbătorim aniversarea de 25 de ani și am hotărât să ne surprindem consumatorii cu o mulțime de produse noi, în ambalaje noi. În această toamnă vom continua seria de lansări, urmând să investim în aducerea pe piață de soluții de ambalare durabile, și în platformele noastre corporative care susțin comunitatea locală.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Leszek Wacirz: Cel mai important aspect al acestui an este celebrarea celor 25 de ani în România, și încercăm să facem viețile Românilor mai bune prin introducerea pe piață a unor alimente și băuturi care sunt hrănitoare și aduc le confort în special în aceste timpuri provocatoare. De asemenea, ne reiterăm angajamentul de a asigura buna funcționare a lanțului de aprovizionare, vom continua să ne implicăm în comunitate și vom consolida parteneriatele.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Leszek Wacirz: Nestlé reprezintă good food, good life!