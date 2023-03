Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, cel care conduce delegația României la reuniunea miniștrilor Mediului din blocul comunitar, spune că legislația europeană nu poate deveni o povară pentru fermieri.

Astfel, spune oficialul român, este nevoie de o legislație de mediu echilibrată și coerentă la nivelul întregii Uniuni Europene.

Așadar, ministrul Tanczos Barna a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care spune că ”legislația europeană nu poate deveni o povară de nesuportat pentru fermieri! Aceştia nu pot fi dezavantajaţi când vorbim despre tranziţia verde. Trebuie să creăm o legislaţie de mediu echilibrată şi coerentă la nivelul UE, astfel încât să nu reprezinte sarcini administrative şi investiţionale (financiare) imposibil de realizat pentru fermieri.

De aceea, astăzi, la Consiliul Miniştrilor de Mediu din Uniunea Europeană, am propus o soluţie raţională şi echilibrată, deoarece deşi efectele nocive ale metanului şi amoniacului asupra mediului nostru, provenite din creşterea animalelor sunt incontestabile, conform noilor reguli din ce în ce mai multe ferme zootehnice vor fi supuse obligaţiilor de monitorizare, raportare şi de investiţii semnificative pentru achiziţionarea celor mai moderne tehnologii de reducere a emisiilor”.

Praguri ridicate pentru diferite categorii de ferme

Oficialul român a cerut, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor mediului din UE, praguri mai ridicate pentru diferite categorii de ferme, o perioadă de tranziție extinsă și excluderea fermelor extensive din domeniul de aplicare a Directivei privind emisiile industriale (IED).

„La Consiliul Miniştrilor am cerut impunerea unor praguri mai ridicate pentru diversele categorii de ferme ţinând cont de situaţia dificilă a sectorului agricol în general, care deja face faţă cu greu diverselor crize cu care se confruntă, am propus prelungirea perioadei de tranziţie şi am susţinut excluderea fermelor extensive de sub incidenţa directivei”, a transmis şeful de la Mediu, Barna Tanczos.

Temele abordate în cadrul reuniunii

Printre alte subiecte discutate în cadrul reuniunii se numără propunerea de regulament de stabilire a unui cadru de certificare la nivelul UE pentru rezervoarele de carbon, „înverzirea” semestrului european, regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, modificarea Regulamentului (UE) 2019/1020 și a Directivei (UE) 2019/904 și abrogarea Directivei 94/62/CE, propunerea de directivă privind tratarea apelor urbane reziduale, precum și impactul războiului asupra mediului natural din Ucraina.

Secretarul de stat Ionuț-Sorin Banciu a subliniat importanța cadrului de certificare propus pentru rezervoarele de carbon pentru stimularea activităților economice care vizează eliminarea dioxidului de carbon.

„Totodată, certificarea trebuie să ia în considerare interese multiple de mediu, economice şi sociale, cum ar fi cele legate de protecţia şi refacerea naturii, interesele fermierilor, administratorilor de terenuri forestiere, industriei şi comunităţilor locale”, a explicat Banciu.

Este nevoie de concentrare pe implementarea PNRR-urilor

Ministrul Mediului a subliniat necesitatea de a se concentra pe punerea în aplicare a PNRR-urilor pentru a promova tranziția ecologică și digitală, a reduce consumul de energie și a mobiliza investiții din surse publice și private.

„Avem nevoie de reglementări solide pentru promovarea economiei circulare şi a practicilor inovatoare. Considerăm că economia circulară şi adoptarea măsurilor privind eficienţa resurselor aduc nu numai beneficii pentru mediu şi climă, ci şi beneficii de natură economică. În acest sens, România a adoptat, în luna septembrie 2022, Strategia Naţională pentru Economie Circulară 2030, care stabileşte direcţiile strategice privind tranziţia la modelul circular cu un consum redus de resurse şi va elabora un Plan de Acţiune până la finalul acestui an”, a precizat Tanczos.

Nu în ultimul rând, ministrul Tanczos Barna a declarat că ”extinderea scopului acestei directive, la aglomerări umane sub 2000 de locuitori echivalenţi, va impune pentru România provocări suplimentare. În ceea ce priveşte introducerea unei noi trepte de epurare pentru aglomerările mai mari de 10.000 locuitori echivalenţi, considerăm că aceasta va implică o modernizare suplimentară a staţiilor de epurare. În acest sens, susţinem introducerea Responsabilităţii Extinse a Producătorilor de produse ce conţin micropoluanţi, dar dorim ca acest mecanism, inclusiv calculul contribuţiilor industriilor relevante, să fie realizat la nivelul Uniunii Europene”.

În cadrul reuniunii s-a discutat, de asemenea, despre regulamentul privind emisiile de dioxid de carbon provenite de la vehiculele grele și despre detaliile celei de-a 5-a Conferințe internaționale privind substanțele chimice, care va avea loc la Bonn în septembrie 2023.