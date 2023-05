Posturile la stat vor rămâne blocate

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a anunțat luni, 1 mai 2023, că principala prioritate convenită în cadrul coaliției de guvernare este legea salarizării și că, până când va exista un proiect clar, posturile la stat vor rămâne blocate, mai puțin posturile din sistemul de învățământ și domeniul sănătății.

„Am hotărât în coaliție că o prioritate este noua lege a salarizării, pentru că nu mai putem crea tot timpul excepții. Excepțiile trebuie să dispară, să avem un climat corect pentru toată lumea”, a declarat, luni seară, Marcel Ciolacu în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena 3 CNN.

Marcel Ciolacu: Să ne asumăm ca în viitoarea lege a salarizării să nu mai existe sporuri

„Nu sunt adeptul sporurilor, eu vreau să ne asumăm în coaliție ca în viitoarea lege a salarizării să nu mai existe sporuri. Actualele sporuri să fie cuprinse în corpul salariului și de acolo să terminăm această invenție românească cu zeci de sporuri pentru care ne luptăm în instanță, câteodată le pierde angajatul, angajatorul.

Vor exista pentru cei care fac gărzi, care nu pot să lipsească de la serviciu, vor exista anumite componente. Actualele sporuri intră în corpul salariului și am terminat, pentru că ele oricum erau impozitate la fel și am terminat o dată. Spor de calculator, nu mai este spor de calculator, e de condiții grele. Un minister are nu știu ce spor de 15%, celălalt minister nu are, atunci cei care nu au se mută la cei care au.

Unde vrem să ajungem? Cum și în mediul privat trebuie să scoatem excepțiile, să faci un profil concurențial corect, la fel trebuie să se întâmple și în zona bugetară”, a mai declarat liderul PSD pe acest subiect.

Potrivit spuselor sale, „a venit o notă de plată prea mare” din pricina multelor „excepții care s-au făcut în ultimii 30 de ani”. El a învinovățit fosta guvernare, inclusiv pe actualii parteneri din coaliția de guvernare, respectiv liberalii, susțin ferm că în perioada pandemiei provocată de coronavirus „au furat ca-n codru”.

„Am avut o guvernare de doi ani, total neprofesionistă, cu oameni politici care întâmplător au ajuns oameni de stat, iar acum tot ei ies să își dea. Sunt aceiași care au lăsat România cu un deficit la 9%. Da, nu putem uita că PNL a fost la guvernare.

Au aprobat un miliard de euro pe vaccinuri care depășesc de 100 de ori populația România. S-a furat ca în codru… și la Unifarm, când noi toți stăteam în lockdown ei furau ca în codru. Acum avem o datorie publică foarte mare…”, a adăugat liderul social-democraților.

Marius Budăi dă asigurări că nu vor avea loc concedieri masive în aparatul bugetar

Tot luni, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a vorbit despre reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care Executivul vorbește despre un aparat bugetar mai simplu, iar sindicaliștii din domeniul educației avertizează că vor intra în grevă generală, boicotând examenele de final de an școlar, în timp ce sindicaliștii din domeniul sănătății amenință că vor ieși în stradă.

Din punctul său de vedere, „sindicatele trebuie să-și spună oful”, reamintind că el susține sindicatele și că va continua un dialog strâns cu ele, dând asigurări că nu vor avea loc concedieri masive în aparatul bugetar.

„Însă nu susțin și nu cred în niciun fel de manifestare violentă. Nu cred că aduce vreun beneficiu niciuneia dintre părți. Dialogul onest între părți eu cred că este soluția cea mai bună”, a spus social-democratul, potrivit sursei citate anterior.

„Dacă vorbim strict de România, președintele PSD a spus de un aparat suplu de acolo unde, prin grija coordonatorilor de credite, a miniștrilor, a toți acelor conducători de instituții, dacă vorbim și de consilii de administrație care trebuie subțiate la companii de stat, da, acest lucru trebuie să se întâmple, însă nu într-un mod haotic, ci într-un mod extrem de bine analizat, pentru că eu, dacă ar fi să fiu la Ministerul Muncii, aș mai solicita personal suplimentar pentru atribuțiile pe care le avem, pentru a le putea realiza într-un mod cât mai serios și cât mai optim.

Însă la noi, în România, nu se vorbește de concedieri masive în aparatul bugetar și avem norocul ca în România, prin măsurile echilibrate pe care le-am susținut în anul 2022 sau de la 1 ianuarie 2022 până în prezent, măsurile echilibrate între economic și social, să știți că în România au creat aproape 200.000 de noi locuri de muncă suplimentare”, a afirmat el.