Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt considerate sărbători legale, motiv pentru care românii nu trebuie să meargă la muncă. Totuși, există angajați care nu pot beneficia de acestea, precum cei care lucrează în unitățile sanitare dau alimentație publică.

Alături de aceștia sunt și românii a căror activitate nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității, notează dcnews.ro.

Ce prevede Codul Muncii

Angajații care nu pot avea parte de aceste zile libere trebuie să știe că, în Codul Muncii, articolul 142, este specificat că aceștia au dreptul la compensații în zilele libere în următoarele 30 de zile din partea angajatorului, notează dcnews.ro.

Totuși, dacă angajatorii nu care nu vor să ofere zile libere trebuie să ofere un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul pe care românii îl primesc într-o lună normală de lucru.

”Art. 142. [compensarea muncii în zilele de sarbatoare]

(1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.”, se arată în Codul Muncii.

Trebuie menționat că angajatorii care nu doresc să ofere aceste compensații pentru persoanele care lucrează în această perioadă riscă amenzi cuprinse între 5 mii și 10 mii de lei.

Zile libere 2021

Anul 2021 a început cu o mini vacanță, având în vedere că Anul Nou a picat în seara de joi spre vineri iar zilele de 1 și 2 ianuarie sunt considerate sărbători legale. Din păcate, majoritatea zilelor libere din anul acesta vor pica în zilele de weekend.