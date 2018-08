LEGE: Noi drepturi pentru cei care fac cumpărături online

Începând cu data de 3 decembrie, europenii vor putea să facă achiziţii online fără să fie supuşi unor discriminări nejustificate, oriunde s-ar afla în UE. Europenii nu vor trebui să se mai teamă că un site web le va bloca accesul sau îi va redirecţiona doar pentru că ei – sau cardurile lor de credit – provin dintr-o altă ţară.

Începând de anul viitor, cetăţenii vor putea să compare mai uşor costurile de livrare a coletelor şi să beneficieze de preţuri mai accesibile pentru livrarea transfrontalieră de colete.

Drepturi digitale care sunt folosite deja zilnic

• Începând din luna iunie 2017, cetăţenii au putut să îşi utilizeze telefoanele mobile atunci când călătoresc în UE la fel ca şi când ar fi acasă, fără să plătească tarife suplimentare. De când UE a eliminat tarifele de roaming, volumul de date consumate a sporit de peste cinci ori, iar numărul apelurilor telefonice efectuate în UE şi în Spaţiul Economic European a crescut de aproape două ori şi jumătate.

• Începând din luna aprilie 2018, consumatorii pot să acceseze, şi atunci când călătoresc în UE, serviciile de conţinut online la care s-au abonat în ţara lor de origine, inclusiv, printre altele, filme, seriale şi transmisiuni sportive (a se vedea exemple în fişa informativă).

• În temeiul noilor norme în materie de protecţie a datelor care au intrat în vigoare în întreaga UE la 25 mai 2018, europenii pot să transfere în condiţii de siguranţă date cu caracter personal între prestatorii de servicii, cum ar fi cele de cloud sau de poştă electronică; oricine are acum dreptul să ştie dacă datele sale au fost divulgate ori piratate sau să fie informat despre modul în care sunt colectate datele sale cu caracter personal. În plus, datorită „dreptului de a fi uitat”, datele cu caracter personal trebuie să fie şterse la cerere, în cazul în care o întreprindere nu are motive întemeiate să le păstreze.

• În fine, datorită normelor privind neutralitatea reţelei care au intrat în vigoare din primăvara anului 2016, toţi europenii au acces la un internet deschis, care le garantează libertatea fără discriminare atunci când aleg conţinutul, aplicaţiile, serviciile şi informaţiile pe care le doresc.