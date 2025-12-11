Legea energiei stabilește că toate liniile electrice și stâlpii amplasați înainte de trecerea lor în proprietatea operatorilor privați beneficiază de servituți legale.

Asta înseamnă că, dacă instalația a fost montată în urmă cu ani sau zeci de ani, iar terenul a fost ulterior vândut ori moștenit, drepturile operatorului rămân valabile, chiar dacă noul proprietar nu este de acord cu amplasarea stâlpului.

Servitutea îi permite operatorului să:

– aibă acces periodic pe teren pentru mentenanță;

-păstreze instalația pe poziția inițială;

-intervină în caz de avarie;

– restricționeze construcțiile în zona de protecție.

Există situații în care relocarea este posibilă, iar legea este explicită:

1. Când instalația împiedică executarea unei construcții autorizate

Dacă proprietarul are autorizație de construire și stâlpul blochează lucrările, acesta poate solicita mutarea. Operatorul analizează situația tehnică și stabilește noul amplasament posibil.

2. Când nu există o servitute legal constituită

În unele cazuri, stâlpul poate fi amplasat fără acte, pe vechi rețele comunale neactualizate. Dacă nu există servitute menționată în documentele cadastrale sau în arhivele operatorului, relocarea poate fi solicitată pe cheltuiala distribuitorului.

3. Când poziția stâlpului afectează siguranța persoanelor sau locuinței

Dacă instalația prezintă risc — cabluri slăbite, înclinare, apropiere de acoperiș sau de ferestre — atunci operatorul are obligația să intervină și să repare, consolideze sau mute stâlpul.

4. Când accesul la proprietate este blocat

Dacă stâlpul se află chiar în fața porții sau limitează intrarea cu mașina, proprietarul poate justifica solicitarea mutării pe baza imposibilității de utilizare normală a terenului.

Legea diferențiază clar responsabilitatea financiară:

Proprietarul plătește dacă relocarea este în interesul său exclusiv

Exemple:

-vrea să construiască o casă sau garaj exact în zona unde se află stâlpul;

-dorește amenajarea unei curți, extinderea locuinței sau realizarea unui gard;

-dorește eliberarea zonei pentru design sau confort.

În aceste cazuri, operatorul face devizul, iar proprietarul suportă integral costul lucrării.

Operatorul plătește dacă:

– stâlpul nu are servitute valabilă;

-amplasarea este ilegală sau neconformă cu normele actuale;

-există un pericol pentru oameni sau bunuri;

-instalația necesită relocare pentru a respecta zona de siguranță prevăzută de lege.

Procesul este standardizat și trebuie parcurs pas cu pas:

– Identificarea operatorului de distribuție (E-Distribuție, Delgaz Grid, Distribuție Oltenia etc.) în funcție de zona geografică.

– Depunerea unei solicitări scrise, de obicei prin formular online sau e-mail.

– Transmiterea actelor necesare:

-extras CF actualizat;

– plan de amplasament și delimitare;

-fotografii cu situația din teren;

– autorizație de construire, dacă există;

– justificarea tehnică pentru care se solicită relocarea.

– Primirea unui răspuns oficial, în care operatorul stabilește dacă relocarea este posibilă și în ce condiții.

– Emiterea devizului (dacă costurile sunt în sarcina proprietarului).

– Stabilirea termenelor de execuție — în mod normal între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de complexitate.

Dacă răspunsul este negativ, proprietarul are mai multe căi:

– depune sesizare la ANRE, care poate verifica dacă refuzul este legal;

– solicită clarificări tehnice sau soluții alternative;

– se poate adresa instanței, dacă stâlpul afectează în mod real exercițiul dreptului de proprietate.

Așadar, stâlpii de electricitate amplasați pe terenuri private nu pot fi îndepărtați automat, deoarece mulți dintre ei au fost montați pe baza unor servituți stabilite cu decenii în urmă. Totuși, relocarea devine posibilă atunci când siguranța este afectată, când nu există acte valabile sau când proprietarul are o construcție autorizată și rezonabilă. Procedura este clară, iar legea oferă instrumentele necesare pentru a obține o soluție legală și corectă.