Mama Laurei Cosoi a trecut în neființă după o lungă luptă cu o boală gravă. Tragediile din viața actriței nu se opresc aici. Înainte de această tragedie, tatăl ei a pierdut bătălia împotriva Covid-19.

Vedeta se confruntă cu o durere copleșitoare. Cu doar câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, actrița a suferit o pierdere dureroasă. Blondina a transmis un mesaj emoționant, pe Facebook, în care își exprimă marea iubire față de mama sa.

Laura Cosoi a publicat și două poze, alături de tristul mesaj. Într-una dintre ele o vedem pe mama sa, alături de cele două fiice. În cea de-a doua imagine apare doar mama vedetei, în perioada tinereții.

Prin intermediul rețelelor de socializare, Laura Cosoi îi transmite mamei sale că iubirea pe care i-o poartă trece dincolo de granițele acestei lumi.

În anul 2008, Ligia Cosoi a primit un diagnostic copleșitor din partea medicilor. Femeia avea cancer de col uterin. Povestind acel moment crunt, Ligia spunea că nu mersese la control de câțiva ani. Iată ce transmitea ea, într-un interviu pentru proiectul Asociaţiei „Bucuria de a fi”:

„Nu fusesem de 4-5 ani la un control, e drept, nu mă durea nimic. Am ajuns întâmplător la spital şi, aparent, eram într-un stadiu în care abia mai puteam fi operată dacă nu mă grăbeam. Mă simţeam vinovată că nu am făcut controale la timp şi acum copiii îşi ascundeau lacrimile, se îndepărtau din când în când de mine şi nu înţelegeam de ce mă luau şi mă plimbau, să-mi mai iau gândul”, a povestit Ligia Cosoi.

Mama actriței a declarat în acea perioadă că a apelat la tratamente naturiste, care au avut un impact semnificativ în evoluția bolii. Cu toate acestea, în ciuda acestor tratamente, a fost necesar să urmeze și chimioterapie și radioterapie.

„Este o luptă pe care trebuie să ți-o asumi și să faci tot ce e posibil din partea ta. Sigur că există și imprevizibilul. Există un plan acolo sus, cu noi și foarte mult nu poți influența dar trebuie să te iubești, să ai priorități, să înțelegi că e un moment critic și că l-au mai depășit și alții. (…)

Paralel cu tratamentul medical, atunci am descoperit o altă lume, a plantelor, a ceaiurilor, hrana vie. Am urmat un tratament naturist, dar din iubire față de cei dragi, nu mi-am permis să fac un experiment, să spun că nu fac chimioterapie sau radioterapie, că am citit eu ceva pe net. Sigur că sunt ceva urmări și te tulbură, dar asta trebuie făcut. Ăsta e prețul sănătății până la urmă”, a mai adăugat aceasta.