A murit cântărețul de muzică country Toby Keith

Starul muzicii country Toby Keith a murit la vârsta de 62 de ani, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul său. El a declarat anterior că a fost diagnosticat cu cancer la stomac, o luptă pe care a numit-o „debilitantă”. În declarație se spune că „a dus lupta cu grație și demnitate”, transmite BBC.

Keith a anunțat că are cancer în iunie 2022, iar în septembrie anul trecut a vorbit despre experiența „cutremurătoare” pe care a trăit-o în timpul tratamentului.

„Ai parte de zile bune și, știi, ești în sus și în jos, în sus și în jos. Întotdeauna este de la zero la 60 și de la 60 la zero, dar astăzi mă simt bine”, a declarat Keith înainte de a primi premiul Country Icon Award la People’s Choice Country Awards.

De-a lungul unei cariere de peste 30 de ani, a lansat hituri precum „Who’s Your Daddy” și „Made in America”. Artistul era căsătorit și împreună cu soția sa, Tricia Lucus, avea trei copii.

A vândut între 25 și 30 de milioane de discuri în Statele Unite, potrivit estimărilor, iar melodiile sale au avut peste 10 miliarde de ascultări în platformele de streaming digital.

Artistul se împăcase cu boala pe care-o avea

Toby Keith a declarat că a făcut chimioterapie, radioterapie și operație pentru cancer. El a spus că era „confortabil cu orice s-ar fi întâmplat” cu boala sa.

El a continuat să înregistreze și să cânte în timpul bolii, apărând live timp de trei nopți în Las Vegas, în decembrie. Vizibil slăbit, dar cu o voce bună, Keith a cântat multe dintre cele 32 de hituri No. 1 și 42 de hituri din Top 10, potrivit site-ului său oficial.

„3 spectacole cu casa închisă în Vegas a fost un mod al naibii de bun de a încheia anul”, scria el pe Instagram.

Originar din Oklahoma, Toby Keith a lucrat în câmpurile petroliere și ca jucător semi-profesionist de fotbal american înainte de a se remarca ca muzician în anii 1990.

Single-ul său de debut „Should’ve Been a Cowboy”, lansat în 1993, a devenit un hit de succes. Cântecul descrie stilul de viață al cowboy-ilor, făcând referire la cowboy-ii cântăreți Gene Autry și Roy Rogers.

Albumele ulterioare au inclus „Blue Moon”, „Pull My Chain” și „Unleashed”. Cel mai recent album al său, „100% Songwriter”, a fost lansat în noiembrie.

Cântecele lui Keith făceau frecvent referire la teme patriotice, cel mai controversat fiind cântecul „Courtesy of the Red White and Blue (The Angry American)”, lansat la scurt timp după atacurile de la 11 septembrie 2001, care a fost criticat pentru ceea ce unii au perceput ca fiind versuri șoviniste.