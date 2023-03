Din fericire, în prezent, cancerul de col uterin are șanse mari de vindecare, cu condiția să fie diagnosticat din timp. În funcție de stadiul bolii, tratamentul cancerului cervical include mai multe opțiuni chirurgicale. Pentru cancerul incipient se poate îndepărta doar un fragment de țesut, în formă de con, de la baza colului uterin, printr-o tehnică numită conizație, sau se pot îndepărta colul uterin și ganglionii limfatici, cu păstrarea uterului, prin trahelectomie, iar pentru formele avansate, singura soluție este histerectomia totală, adică îndepărtarea colului uterin, uterului, anexelor și a unei porțiuni din vagin. Tratamentului chirurgical i se asociază, în funcție de caz, radioterapia, chimioterapia sau imunoterapia.

În cazul cancerelor cervicale loco-regionale avansate, radioterapia poate fi utilizată ca formă de tratament principală alături de chimioterapie. Radioterapia poate fi administrată fie extern (fasciculele de radiații sunt direcționate spre zona afectată), intern (prin plasarea conținutului radioactiv direct în interiorul sau în apropierea tumorii), fie combinat (atât intern, cât și extern).

În prezent, radioterapia internă, cunoscută și sub denumirea de brahiterapie, este din ce în ce mai utilizată în cancerele ginecologice, inclusiv în cel de col uterin. Este o tehnică modernă care permite administrarea unei doze mari de radiații țintit în zona tumorală, într-un timp scurt. Tipul de procedură cel mai des folosit este brahiterapia interstițială, al cărei avantaj major este că poate distruge numai celulele maligne, cu protejarea structurilor sănătoase din vecinătate. De altfel, brahiterapia nu necesită internare, nu este o procedură dureroasă (pentru că se realizează sub anestezie) și are o eficiență ridicată. În plus, în ciuda dozelor mari de radiații administrate, efectele secundare sunt minime.

Acest tratament de ultimă generație este indicat în stadiile incipiente ale bolii, dar și în tumorile loco-regional avansate, fără metastaze la distanță. În cazuri selecționate, brahiterapia poate fi folosită și în scop paliativ, atunci când au fost identificate și metastaze.

Centrul Oncologic SANADOR este primul centru din București care oferă acces pacientelor diagnosticate cu cancer cervical la această opțiune de tratament modern. Procedura este realizată cu ajutorul unui echipament de ultimă generație pentru brahiterapie – Varian GammaMedPlus iX, în condiții de maximă siguranță, oferind precizie și flexibilitate în efectuarea acesteia. În plus, înaintea fiecărei proceduri se realizează o simulare CT, cu un echipament ultraperformant – Philips 4D Big Bore, de altfel primul computer tomograf din lume specializat în radioterapie.

Pentru a beneficia de avantajele acestor proceduri terapeutice și a crește șansele de vindecare, este esențial ca diagnosticul cancerului de col uterin să fie cât mai precoce. În acest sens, dar și pentru identificarea unor leziuni precanceroase, cu potențial malign, testele de screening au un rol foarte important. Ghidurile internaționale recomandă efectuarea acestor teste de screening pentru cancerul de col uterin odată cu împlinirea vârstei de 21 de ani. Cea mai eficientă metodă este testul Babeș-Papanicolau, care se recomandă să fie efectuat la trei ani după începerea vieții sexuale, o dată la doi ani în cazul femeilor între 21 și 30 de ani și anual pentru cele cu vârsta cuprinsă între 30 și 65 de ani. Peste 65 de ani, testul nu mai este necesar dacă nu au fost depistate modificări.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacientele au acces la servicii medicale de ginecologie și la examinări imagistice de specialitate atât în scop de screening, cât și diagnostic și terapeutic, asigurate de medici foarte bine pregătiți și cu o vastă experiență în domeniu.