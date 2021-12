Inmedio se transformă în “stația urbană de încărcare”, un punct de reper în drumurile de zi cu zi, oferind o diversitate de produse și servicii, într-o singură oprire – snack-uri, băuturi și cafea on the go, accesorii, cadouri, ziare și reviste locale și internaționale, carte, precum și o varietate de servicii. Toate acestea vor fi disponibile atât în spațiile clasice din rețelele de retail modern (mall-uri și galerii comerciale), în care Inmedio are prezență în 50 de orașe din țară, cât și în formate sau canale noi, de tipul insulelor din mall-uri sau în magazine proprii stradale.

“Inmedio este brand-ul Lagardère Travel Retail cu recunoașterea cea mai mare în piața locală și care și-a adus contribuția în cei 20 de ani de existență la dezvoltarea retailului local de impuls la standarde europene. Ne bucurăm că, în ciuda contextului volatil, reușim să ne menținem apetitul pentru inovare și să susținem dezvoltarea acestui concept. Toate inițiativele noastre sunt rezultatul unui efort concertat de înțelegere a clientului și vizează regândirea acestui business în aliniere atentă cu nevoile și preocupările acestuia. De asemenea, ne propunem să căutăm noi modele de extindere și operare pentru diversificarea canalelor noastre din mediul urban. Un suport considerabil va veni de la partenerii antreprenori, alături de care continuăm extinderea și pe care ne bazăm pentru înțelegerea și deservirea atentă a clienților noștri”, declară Alexandru Chilea, COO Essentials Business Line.

În ceea ce privește oferta comercială, categoria de băuturi non-alcoolice va fi dezvoltată în continuare, iar cea de cafea va cunoaște o repoziționare. Categoria de cadouri va fi, de asemenea, revigorată, iar spațiile vor fi regândite pentru a oferi soluții rapide pentru rutina urbană zilnică. Inmedio oferă, în continuare, posibilitatea de plată a facturilor, biletelor pentru evenimente, biletelor de loterie, dar și posibilitatea de încărcare electronică. Categoria de presă va continua să reprezinte o prioritate pentru brand, întrucât servește nevoile de informare și de conținut de calitate pentru care Inmedio este recunoscut la nivel național.

Din punct de vedere al mijloacelor de comunicare ale brand-ului, identitatea vizuală Inmedio introduce o serie nouă de pattern-uri vibrante, un nou tone of voice ce comunică cald și ritmat și o serie de vizualuri supradimensionate. Toate aceste elemente întăresc promisiunea brand-ului, de „on the go urban helper”.

“Clienții caută soluții rapide și eficiente atunci când se află în mișcare, dar și în caz de urgență, de necesitate. Aerul nou de la Inmedio de aici își găsește sursa – din înțelegerea cât mai bună că avem nevoie cu toții de un punct de reper în drumurile de zi cu zi și de un serviciu rapid, prietenos și la îndemână în rutina noastră urbană. De aceea, planul nostru este de a analiza în mod constant tendințele de consum, iar procesul de extindere, atât a ofertei, cât și a prezenței fizice, va continua”, completează Alexandru Chilea.

DESPRE INMEDIO:

Inmedio este lider național pe segmentul Urban Convenience, cu o prezență de 20 de ani pe piața din România și o rețea formată din 213 magazine situate în mall-uri și galerii comerciale din 50 de orașe la nivel național. Conceptul de retail se distinge prin inovație și rapiditate în servire și oferă o gamă variată de produse și servicii în strânsă aliniere cu nevoile consumatorilor:

CONVENIENCE: cărți, snack-uri dulci și sărate, băuturi răcoritoare, cafea proaspăt măcinată, cadouri, articole pentru copii (cărți și reviste, jucării, papetărie, dulciuri), accesorii și tabac

NEWS: ziare și reviste naționale și internaționale (reviste lifestyle feminin și masculin, actualitate, divertisment, reviste pentru copii, hobby, artă, cultură și fotografie, colecții, gastronomie, casă, grădină, decorațiuni, auto, moto, știință, tehnologie și gadget-uri)

SERVICII: plată facturi, bilete pentru evenimente, încărcare electronică, loterie.

DESPRE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL:

Una dintre cele două divizii ale Grupului Lagardère, Lagardère Travel Retail este lider global în industria de retail destinat călătorilor. Operând peste 4.850 de magazine pe liniile de business Travel Essentials, Duty Free & Fashion și Foodservice în aeroporturi, gări și alte platforme situate în 39 de țări și teritorii, Lagardère Travel Retail a generat vânzări de 2,3 miliarde de euro în 2020 (gestionate 100%).

Lagardère Travel Retail are o abordare unică integrată pentru a depăși așteptările clienților, însoțindu-i pe tot parcursul călătoriei lor, și pentru a oferi valoare adăugată partenerilor din zona de real estate și brand-uri.

În România, compania este prezentă de peste 25 de ani în retailul din zonele de tranzit (Travel Retail), galerii comerciale și centre de afaceri și operează o rețea de peste 280 de magazine pentru segmentele Urban Convenience, Travel Essentials, Gifts & Souvenirs și Foodservice, cu un portofoliu de opt brand-uri, dintre care cele mai cunoscute sunt Inmedio, Relay,1 Minute, HUB Convenience și So! Coffee.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați https://www.lagardère-tr.ro/ro/