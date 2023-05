Autoritățile din Ucraina au informat că NABU și SAP „au expus corupția pe scară largă din cadrul Curții Supreme”. Este vorba despre o schemă de obținere a unor avantaje necuvenite de către conducerea și judecătorii Curții Supreme.

„NABU și SAP au expus corupția pe scară largă din cadrul Curții Supreme, în special o schemă de obținere a unor avantaje necuvenite de către conducerea și judecătorii Curții Supreme”, au informat autoritățile din Ucraina.

De asemenea, NABU și SAP au publicat o fotografie cu pachete de bancnote pe o canapea, promițând că vor publica detalii ulterior. În urma acestor informații, Curtea Supremă a anunțat o reuniune extraordinară.

„În legătură cu evenimentele care au loc în jurul președintelui Curții Supreme, Vsevolod Kniaziev, o reuniune extraordinară a Plenului Curții Supreme va avea loc la 16 mai 2023”, a anunțat instanța pe Facebook.

La rândul ei, presa ucraineană a relatat că Kniaziev a fost prins primind mită în valoare de 3 milioane de dolari, respectiv 2,76 milioane de euro. Totodată, alți judecători ai organismului judiciar suprem au fost percheziționați.

Amintim că Kniaziev a fost instalat în funcția de președinte al Curții Supreme în octombrie 2021.

Volodimir Zelenski a promis în repetate rânduri o luptă mai hotărâtă împotriva culturii mitei, care este larg răspândită în țară.

Postul de știri ucrainean ZN a scris, citându-și sursa din NABU, că Kniaziev primea bani de la persoane care susțineau decizia instanței în favoarea miliardarului ucrainean Kostyantyn Zhevago.

Curtea Supremă a analizat cazul privind deținerea de către Zhevago a 40,19% din Poltava Mining and Processing Plant, parte a grupului Ferrexpo, hotărând să îi permită lui Zhevago să păstreze acțiunile.

La 2 februarie, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat că contabilul-șef al uzinei a fost acuzat de evaziune fiscală și fals.

Potrivit anchetei, în perioada 2018-2021, suspectul a introdus informații false în documentele companiei, ceea ce a ajutat-o să evite plata a 2 miliarde de Hr (54,6 milioane de dolari) în contul chiriei către bugetul de stat pentru utilizarea subsolului zăcământului de minereu de fier.

Zhevago este proprietarul producătorului de peleți de fier Ferrexpo.

