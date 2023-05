Ministrul de interne al autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), Igor Kornet, a fost rănit într-o explozie în Luhansk, relatează TASS.

Potrivit TASS, Igor Kornet a fost ținta unei tentative de asasinat și a fost grav rănit, iar în prezent se află la terapie intensivă.

Un anunț în acest sens a fost făcut de viceministrul sănătății din republică, Oleh Valiyev. Potrivit acestuia, Kornet se află într-o stare stabilă.

„El este în viață. Starea lui este stabilă”, a declarat Valiyev.

Potrivit informațiilor, se pare că explozia a avut loc la o frizerie din Luhansk. Potrivit imaginilor de la fața locului, apărute pe rețelele sociale, ar fi vorba despre frizeria „Frații”, care este situată la parterul unui bloc din Lugansk. Din imaginile apărute se vede că salonul a fost complet distrus în urma exploziei.

Șeful orașului anexat Luhansk, Leonid Pasechnik, a confirmat că o explozie a avut loc în centrul orașului, provocând multiple daune. TASS relatează că cinci persoane au fost rănite în urma exploziei.

Igor Kornet a ocupat funcția de ministru al afacerilor interne al autoproclamatei „RPL” din august 2014.

An explosion occurred in the barbershop „The Brothers” in Luhansk. It is reported about the wounded among which reportedly the Minister of the Ministry of Internal Affairs of the so-called LPR – Igor Kornet. Reportedly he was hospitalised. pic.twitter.com/pmdAtHAyD4

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 15, 2023