După o convorbire telefonică de trei ore între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, Casa Albă urmează să facă un anunț crucial despre rezultatul acestor discuții.

Convorbirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat. Albă a confirmat că dialogul dintre cei doi lideri s-a încheiat și a subliniat că discuțiile au fost ample.

Liderii au subliniat importanța Orientului Mijlociu ca o zonă cu un mare potențial pentru cooperare, menită să prevină conflictele viitoare.

Aceștia au discutat despre necesitatea de a stopa răspândirea armelor strategice și s-au angajat să colaboreze cu alte state pentru a asigura o aplicare extinsă a acestor măsuri. Ambii au fost de acord că Iranul nu trebuie să ajungă niciodată într-o poziție care să-i permită să amenințe existența Israelului.

Cei doi lideri au recunoscut că o relație bilaterală îmbunătățită între Statele Unite și Rusia ar aduce beneficii semnificative. Aceasta ar putea favoriza atât colaborări economice extinse, cât și stabilitate geopolitică, odată ce pacea va fi asigurată.

Readout of President Donald J. Trump’s Call with President Vladimir Putin:

Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the…

