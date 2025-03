Rusia susține că a recucerit o localitate din regiunea Kursk, afirmând că forțele ucrainene sunt încercuite și nu au altă opțiune decât „să se predea sau să moară”, conform unui mesaj transmis de Vladimir Putin personal.

„There are two options for the Ukrainian Armed Forces in the Kursk region: surrender or die” pic.twitter.com/TllH1ZRbVv

Ucraina pierduse deja controlul treptat asupra acestei regiuni, ocupată parțial de armata sa în toamna anului trecut.

Ministerul rus al Apărării a informat vineri că trupele sale au recucerit satul Goncharovka, una dintre ultimele așezări aflate sub control ucrainean, potrivit Reuters. Până la acest moment, autoritățile de la Kiev nu au comentat aceste informații.

🇷🇺Liberated Cherkasskoye Porechnoye in the Kursk region

The village returned to Russian control on March 9. The destruction left behind by Ukraine, not even the church was spared. pic.twitter.com/2p2HU0qAyn

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 14, 2025