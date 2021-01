Kovesi este neagră de supărare. Fosta șefă a DNA le cere judecatorilor sa oblige Sectia Speciala sa-i solutioneze mai repede dosarul. Este vorba de cel în care procurorul-sef al Parchetului European este cercetata pentru repatrierea lui Nicolae Popa.

Laura Codruta Kovesi a deschis, pe 23 decembrie, la Inalta Curte un proces avand ca obiect “contestatie durata proces,” conform portalului instantei.

Practic, Kovesi este nemultumita de faptul ca procurorul Adina Florea tergiverseaza ancheta. Inalta Curte a stabilit primul termen de judecata pe 20 ianuarie.

“Daca activitatea de urmarire penala sau de judecata nu se indeplineste intr-o durata rezonabila, se poate face contestatie, solicitandu-se accelerarea procedurii,” explica codul de procedura penala, in cazul “contestatie durata proces.”, arată ziare.com

Aceasta contestatie poate fi introdusa dupa cel putin un an de la inceperea urmaririi penale, pentru cauzele aflate in cursul urmaririi penale.

Trebuie amintit ca in martie 2019, Sectia Speciala a anuntat oficial ca Laura Codruta Kovesia fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea era acuzata de luare de mita, abuz in serviciu (cinci acte materiale) si marturie mincinoasa. Kovesi nu avea voie sa paraseasca tara fara aprobare, sa discute cu presa despre dosar si nici sa lucreze la Parchetul General.

Ulterior, Inalta Curte a revocat masura controlului judiciar luata de procurorul Adina Florea.

Ce face Kovesi

În prezent, Kovesi este șefa Parchetului European. Pe 16 octombrie 2019, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au numit-o în acesta functie. Parchetul European este un organ independent al Uniunii. El e însărcinat cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Vorvim, de exemplu, de fraudă, corupție sau fraudă transfrontalieră în materie de TVA care depășește 10 milioane de euro. În acest scop, Parchetul European desfășoară investigații și efectuează acte de urmărire penală. În plus, exercită acțiunea publică în fața instanțelor competente din statele membre. Parchetul European are sediul la Luxemburg.