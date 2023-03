Pe de altă parte, cele două state au pretenția să li se recunoască drepturile de a intra în spațiul Schengen și speră ca anul acesta să primească un vot pozitiv în acest sens.

”Statele noastre, România şi Bulgaria, sunt perfect pregătite pentru a accede în spaţiul Schengen. Noi îndeplinim toate condiţiile acquis-ului Schengen”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

România și Bulgaria sunt dispuse să combată migrația ilegală

Acesta a adăugat că ”Schengen este un spaţiu al liberei circulaţii, deci spaţiul schengen se referă la un drept al cetăţeanului european de a circula liber în statele UE” și că ”migraţia ilegală este cu totul şi cu totul altceva”.

”Migraţia ilegală vorbeşte despre oameni care ilegal intră în Uniunea Europeană şi încearcă să treacă dintr-un stat în altul. Combaterea migraţiei ilegale în concluzie are de-a face cu a îngrădi dreptul unor persoane care nu trebuie să fie în Uniune, să intre în Uniune, respectiv cei care au fost găsiţi că au intrat să fie gestionaţi corect şi ferm”, a precizat liderul de la Cotroceni.

Klaus Iohannis a subliniat, totodată că ”din motive politice, aceste două chestiuni sunt amestacate de unii politicieni europeni”. ”Este o eroare dar noi înţelegem dificultăţile unor state europene în chestiunea migraţiei ilegale, suntem dispuşi să participăm în toate programele care vin să rezolve aceste chestiuni. Am făcut-o şi până acum, am dovedit că ştim să gestionăm şi migraţia ilegală care doar artificial este amestecată cu chestiunea Schengen”.

Acesta a precizat că poate vorbi numai în numele României, însă a înțeles de la președintele Bulgaria că ți în țara vecină există aceeași abordare.

”Noi vom face tot ce putem şi putem, să îngrădim migraţia ilegală, pentru a venit astfel în sprijinul partenerilor şi prietenilor noştri care suportă şi controlează mai greu acest fenomen al migraţiei ilegale. În contrapartidă, avem pretenţia să ne fie recunoscut dreptul de a fi parte din Schengen şi sperăm ca în acest an să primim un vot pozitiv pentru acest lucru”, a spus liderul de la Cotroceni.

Migrația ilegală nu reprezintă o piedică pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen

Întrebat dacă este de părere că migrația ilegală reprezintă motivul pentru care România și Bulgaria nu au fost acceptate în spațiul Schengen sau politicile celor două state nu sunt potrivite pentru aderare, președintele bulgar Rumen Radev a răspuns:

„Deci, prima dată am să vă răspund la întrebarea adresată de jurnaliștii români privind la întâmplarea de ieri. Deci noi trebuie să fim atenți și proactivi la ceea ce se întâmplă. Vorbesc despre agresiunea rusă asupra Ucrainei. Acest conflict crește într-un conflict global, economic. Noi trebuie să nu transformăm în acest lucru, dacă acest conflict va continua, în timp aceste conflict se vor extinde. Vedeți și explozia care a avut loc asupra interconectorului, moartea multor cetățeni civili, acum și întâmplarea cu această dronă asupra Mării Negre. Acest lucru trebuie să ne spună că în fiecare zi în care are loc acest război mărește riscul, nu doar pentru economiile noastre și sistemele sociale, măresc și riscul garantării păcii si și securității noastre.

De aceea, în același timp, cu sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei, încercăm ca aceste conflicte să fie oprite. Acum la întrebarea dacă migrația poate fi o barieră împotriva aderării noastre la Schengen, nu, dimpotrivă, ceea ce demonstrează și Bulgaria și România în ultimele luni ca luptă împotriva acestui flux de migranți record ne arată posibilitatea și potențialul țărilor noastre, pentru că noi suntem granițele periferice ale Uniunii Europene și noi observăm că fluxul s-a redus. Noi am luat măsuri pentru o securitate la granița dintre Bulgaria și Turcia. Ceea ce nu s-a făcut ani la rând în Bulgaria, acum se face și se face foarte intens și cu foarte mare succes şi chiar în interiorul țării au fost depistați foarte mulți migranți care au fost reținuți. Acestea sunt dovezi clare că noi luptăm activ cu migrația ilegală și nu doar.

Ceea ce am discutat și cu domnul președinte Iohannis, noi aici îi capturăm nu doar pe migranți, ci și pe traficanți, dar centrele economice și organizatorice a acestei rețele mari se află în afara țărilor noastre. Acestea se află și la vest, și la nord de noi.

În acest sens, Bulgaria propune Uniunii Europene să creăm aici un centru, un task force cu reprezentanți ai serviciilor sociale din toate țările care sunt influențate de acest tranzit balcanic, ca să organizăm acțiuni comune, nu doar noi să ne… să ne chinuim să prindem oamenii care sunt migranți, dar trebuie să acoperim și partea financiară cu capturarea acestora, pentru că sunt niște fonduri foarte mari, dacă nu ne unim toate țările, ca împreună să organizăm acțiuni de luptă împotriva traficului de migranți, noi foarte greu ne vom descurca singuri cu această problemă, deci noi am oferit foarte multe și suntem foarte apreciați de partenerii noștri, ceea ce noi am reușit să discutăm cu președintele Klaus Iohannis, deci, noi am obținut o foarte mare atenție din partea partenerilor noștri, chiar și cu privire la intensificarea controlului la frontierele noastre externe și ne-am descurcat atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere tehnic.”