Președintele Klaus Iohannis susține organizarea alegerilor locale în luna septembrie. Șeful statului a declarat miercuri că, dacă sunt respectate niște reguli simple, nu ar trebui să fie o problemă cu desfășurarea procesului electoral.

În același timp, Iohannis a făcut din nou apel la precauție, arătând că noul coronavirus este o boală foarte periculoasă și suntem departe de momentul în care putem spune că pericolul a trecut.

”Este o boală foarte periculoasă”

”Dacă situația se înrăutățește și nu găsim altă cale putem să apelăm la alte măsuri restrictive. Eu nu îmi doresc acest lucru, cred că nici românii nu și-l doresc. În acest moment, este greu de imaginat cum va arăta o nouă fază de relaxare. Dacă vrem să ne și mișcăm, să funcționeze economia, să mergem la mare sau la munte, trebuie să respectăm aceste norme”, a spus Klaus Iohannis, într-o declarație pentru presă.

”Rolul autorităților este să emită normele, rolul spitalelor să trateze bolnavii, rolul nostru este să nu ajungem la spital, este o boală foarte periculoasă.

”Deciziile CCR sunt obligatorii”

Se impune accelerarea procedurilor parlamentare pentru a avea o lege în vigoare. Legislația este slabă, așa am găsit-o. Rolul nostru este să găsim soluții pentru a face o lege eficentă, aplicabilă și da, constituțională. Deciziile CCR și respectarea Constituției sunt obligatorii, mai mult nu am ce comenta”, a adăugat Președintele.

”După părerea mea alegerile locale în septembrie se pot organiza. Dacă respectăm aceste reguli simple, masca, distanța, putem să mergem să alegem autoritățile locale. Nu evenimentul este problematic, ci campania. Cu siguranță campaniile electorale vor fi supuse unor reguli foarte stricte. Vom avea campanii pe mediul online, pe TV etc.

”A fost o perioadă foarte dificilă”

Procesul de votare în sine se poate organiza dacă se respectă toate normele”, susține Klaus Iohannis.

”Dragi români, suntem iată deja din martie în plină epidemie, în plină pandemie, și pot să spun că până acum câteva săptămâni lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență și am reușit să ținem evoluția sub control. Lucrurile din păcate nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit cu toții. Revin la ce am mai spus, răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni. A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi păcat să dăm cu piciorul la rezultatele bune”, a avertizat șeful statului.