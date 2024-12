Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, că este inacceptabil ca CSAT sau serviciile secrete să spioneze politicienii din țară, întrucât astfel s-ar reveni la practicile regimului comunist de dinainte de 1989.

Iohannis a subliniat că nici CSAT, nici serviciile secrete nu au dreptul să supravegheze politicienii, avertizând că o astfel de practică ar reprezenta o revenire la metodele regimului comunist de dinainte de 1989. El a insistat asupra faptului că fiecare politician are libertatea de a candida, de a-și desfășura campania electorală și de a comunica propriile idei electoratului, aceasta fiind esența politicii democratice.

„Nu poate nimeni, nici CSAT, nici un serviciu, să înceapă să spioneze proprii politicieni. Am ajunge înapoi unde am fost înainte de ’89. Fiecare are libertatea, dacă vrea să candideze, să-și facă campanie, să spună oamenilor ce vrea, așa e în politică”, a afirmat șeful statului.