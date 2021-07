Administrația Prezidențială informează ză președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de revocare a lui Alexandru Nazare și de numire a lui Florin Cîțu în funcția de ministru interimar la finanțe.

De menționat este faptul că, potrivit Constituției, premierul Florin Cîțu poate exercita interimatul pe o perioadă de două luni de zile. Totodată, amintim faptul că congresul PNL, care va alege o nouă conducere, este programat pentru data de 25 septembrie.

În ceea ce privește motivul revocării din funcție a lui Alexandru Nazare, premierul țării susține că decizia de revocare are la bază analiza mandatului la șase luni de la preluarea guvernării.

Totodată, acesta a mai subilniat faptul că sunt mai multe proiecte întârziate la Finanțe pentru atragerea de fonduri europene și pe combaterea evaziunii fiscale.

„Azi dimineață am avut o nouă discuție cu liderii coaliției și am informat despre refuzul dlui Nazare de a-și dea demisia și despre decizia de a fi revocat. Decizia am luat-o după analiză la 6 luni de zile. Cele mai întârziate proiecte de la Ministerul Sănătății.

Avem proiecte întârziate la Finanțe pentru atragerea de fonduri europene și pe combaterea evaziunii fiscale. În acest moment nu avem nicio propunere pentru ministru al Finanțelor. Ca interimar, mă voi asigura pentru ca toate proiectele să fie reluate în scurt timp”, spunea Florin Cîțu.

Florin Cîțu pregătește noi remanieri

Surse politice au declarat pentru G4media.ro că premierul Florin Cîțu l-a anunțat încă de luni seară pe Alexandru Nazare că va fi revocat din funcție. Totodată, același sursei mai spun că motivul invocat de premier ar fi și unele numiri controversate făcute la Minister.

Amintim faptul că la finele lunii iunie, premierul Florin Cîțu anunța că ia în calcul o remaniere guvernamentală de care ar fi vizați mai mulți miniștri.

Potrivi sursei citate, ar fi vorba despre Adrian Oros (Agricultură), Alexandru Nazare (Finanțe) și încă un liberal iar de la USR PLUS ar fi vorba de Claudiu Năsui (Economie), Ioana Mihăilă (Sănătate) sau Ciprian Teleman (Digitalizare). Antena 3 a vehiculat și alte posibile nume de miniștri pe listă (Cristian Ghinea, Stelian Ion).