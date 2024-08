Kaspersky: Inteligența artificială devine un nou membru al societății

SURSA FOTO: Dreamstime

Inteligența artificială devine un nou membru al societății, conform rezultatelor unui sondaj Kaspersky „Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World”. Studiul a mai descoperit că, în prezent, inteligența artificială își asumă noi roluri în domenii în care poate avea succes și poate insufla încredere oamenilor. O treime dintre respondenți (34%) consideră că AI poate fi un lider mai bun decât oamenii datorită imparțialității sale. Majoritatea (57%) este pregătită să folosească AI pentru a-și desfășura viața de zi cu zi mai eficient, iar 31% ar folosi AI pentru a-i ajuta să găsească partenerul potrivit într-o aplicație de dating.