Iulia Vântur este în România de câteva luni, singură, iar separată, Salman Khan a rămas în India. În ultima vreme au apărut zvonuri potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit, însă Iulia Vântur a dorit să clarifice acest subiect.

Invitată în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, Iulia Vântur a decis să pună punct specilațiilor cu privire la o posibilă despărțire între ea și Salman Khan. Aceasta susține că se va întoarce în curând în India, iar partenerul său este înțelegător.

Ea mai adăugat că la Salman Khan deja filmează, însă ea a mai avut niște lucruri de rezolvat în România, acesta fiind motivul pentru care a stat o perioadă atât de lungă de timp.

„Fie ploaie, fie vânt, noi aici suntem! Da, mă întorc pentru că trebuie să mă întorc. Și pentru că am și treabă, intenționăm să filmăm la începutul lui august. El filmează deja. Am avut motive pentru care am fost aici și pentru care încă mai sunt aici. Și se înțelege, e înțelegător’, a precizat Iulia Vântur, despre partenerul ei, Salman Khan.

Salman Khan, căsătorit cu o altă femeie?

Pe de altă parte, cât Iulia Vântur se află în România. Salman Khan, a fost implicat în mai multe scandaluri. Acesta a fost acuzat într-un dosar de înșelăciune, alături de alți câțiva membri din familie, apoi a fost surprins să afle, recent, că ar avea soție și copii în Dubai.

Acesta a negat însă toate acuzațiile care i-au fost aduse. El a mai adăugat că nu are nicio soție, nu este căsătorit, iar în ultimii nouă ania. stat în india.

„Oamenii știu foarte bine că asta este o prostie. Nu știu de ce acei oameni de pe internet au postat asta. Și nu știu despre cine e vorba. Frate, toată lumea știe. Nu sunt căsătorit. Nu am o soție. Locuiesc într-un apartament din India, unde am stat în ultimii 9 ani. Nu voi răspunde acestei persoane. Întreaga Indie știe unde locuiesc.

Această persoană chiar crede că voi da un răspuns respectuos? Frate, nu am soție’, a transmis Salman Khan, potrivit zeenews.india.