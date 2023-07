Gabriella Vlad Werner a recunoscut că s-a iubit cu Florin Piersic, în perioada când acesta era însurat cu actrița Anna Szeles. La vremea respectivă, aceasta era studentă la IATC.

Mai mult, era cu 17 ani mai tânără decât el în anul 1974, când au devenit amanți. Amintim că Florin Piersic se despărțise atunci de Tatiana, prima lui soție.

Relația dintre Florin Piersic și Gabriella Vlad Werner a ținut până în 1983, perioada în care actorul a fost însurat cu Anna Szeles, astăzi în vârstă de 80 de ani, cea de-a două consoartă. În 1985, Szeles a cerut și a obținut divorțul, stabilindu-se în Ungaria, țară în care l-a luat și pe fiul lor, Daniel.

„Relația mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, și până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner… am fost nouă ani împreună și da, pot spune că am fost împreună foarte îndrăgostiți unul de altul, fără să fim într-o relație secretă, din contra pot spune eram împreună foarte pe față, dar încercând să nu lovim alte sentimente… dar viața bate filmul și am pornit pe un alt făgaș, fără a mă căsători cu el, din păcate”, a mărturisit fosta iubită nelegitimă a lui Florin Piersic, conform Cancan.

De asemenea, aceasta a spus că viața ei ar fi fost foarte dificilă dacă nu punea capăt poveștii de dragoste cu Florin Piersic.

„Dacă rămâneam cu el, era vai de viețișoara mea… nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor… Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeș”, a mai spus actrița.

După ce s-au despărțit, în 1983, aceasta l-a cunoscut pe Marcel Werner, un cetățean israelian, om de afaceri, cu birou la București, cu care a început un mariaj în scurt timp, chiar în România.

Mai apoi, după ce li s-a născut prima fată, cei doi au plecat în Viena, unde au locuit timp de trei ani. După un an și jumătate, avea să vină pe lume cea de-a două lor fiică.

Mai apoi, aceștia s-au mutat în Israel, în orașul Ashtod. Totuși, căsnicia dintre ei s-a terminat printr-un divorț pronunțat în anul 1990. În cei 36 de ani trăiți în Israel, Gabriella s-a dedicat carierei academice și regiei.