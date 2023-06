Cine este Anna Török, soția lui Florin Piersic?

Florin Piersic nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori ai teatrului și filmului românesc, un artist desăvârșit, iubit de generații întregi.

Talentat, carismatic, o prezență impunătoare și fermecătoare, actorul a fost un mare cuceritor.

A avut multe iubite, trei femei l-au făcut să spună marele DA. Prima sa nevastă a fost Tatiana Iekel. Cei doi și-au unit destinele în anul 1958, din această căsnicie venind pe lume primul său fiu, Florin Piersic Jr.

,,E un om care ar fi trebuit să fie liber toată viaţa. Era un crai veşnic curtat. Se îndrăgostea de toate partenerele cu care juca, iar la un moment dat s-a îndrăgostit atât de tare de una dintre partenerele lui, încât i-am spus că e mai bine să ne despărţim”, a spus Tatiana Iekel despre tatăl copilului ei.

Marele actor s-a căsătorit pentru a doua oară în 1975

În 1975, după mai multe relații, Florin Piersic se căsătorea pentru a doua oară, aleasa sa fiind superba actriţă de origine maghiară Anna Széles. Un an mai târziu se năștea al doilea fiu al actorului, Daniel. După un deceniu, mariajul ajunge la final, actrița mutându-se împreună cu Daniel în Ungaria.

Femeia care l-a transformat în „bărbat de casă” pe marele cuceritor este cea de-a treia sa soție. Florin Piersic și Anna Török s-au cunoscut într-un avion, în anul 1986. După șapte ani de relație, în 1993, s-au căsătorit și au fost, de atunci, de nedespărțit.

Anna Török, soția lui Florin Piersic, este o prezență discretă, preferând să stea departe de lumina reflectoarelor. Este de meserie contabil și a ales să fie sprijinul din umbră al marelui artist.

Florin Piersic a susținut la sfârșitul săptămânii trecute un concert alături de Filarmonica de Stat George Enescu. Actorul a petrecut astfel două nopți în Botoșani, fiind cazat la hotelul de lângă primărie. Acesta a trăit câteva experiențe inedite, pe care le-a și povestit publicului botoșănean.

Marele actor a spus că într-una din serile petrecute în orașul natal al lui Mihai Eminescu, a auzit pe cineva cântând la acordeon și i-a plăcut foarte mult.

Însă ceea ce l-a impresionat cel mai tare a fost faptul că muzicianul respectiv era orb. Actorul a mai spus că mult timp, a luat lecții de muzică, și a ajuns să stăpânească foarte bine pianul, dar cântă binișor și la acordeon.

„Ieri, la hotel, am auzit cântând cineva la acordeon. Și mi-a plăcut cum cântă. Și atunci am coborât și i-am dat niște bani. Nu, doamnă. Am făcut bine, că ați făcut așa (se adresează unei doamne din public, minutul 1:10, n.r.). Era orb. Vă dați seama? Era orb și cânta grozav. Eu, Florin ăsta care-l știți cât de cât, eu am luat lecții de la profesorul Lucaciu, fratele Teodorei Lucaciu care era solistă la Opera din București”, a povestit acesta.