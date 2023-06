Florin Piersic a împărtășit recent o poveste emoționantă despre o experiență supranaturală pe care a avut-o în timpul primei sale călătorii în Franța, la vârsta de 22 de ani. Actorul s-a confruntat cu un moment de paranormal când a zărit în Montmartre un desen care semăna cu sora sa decedată. Deși nu a cumpărat portretul la momentul respectiv, a regretat mai târziu. Când s-a întors să recupereze opera de artă, aceasta dispăruse în mod misterios. Piersic i-a povestit această întâlnire mamei sale, care i-a dezvăluit că răposata sa soră ar fi vrut să fie prezentă și să-l însoțească în călătoria inaugurală.

“Am povestit asta, pentru că a fost prima mea întâlnire cu Gopo. Am ajuns, am povestit în cartea mea cum m-am dus în Montmartre, Ascultă, Covaci, că o să îți placă și ție… și-ți mulțumesc pentru ce mi-ai trimis, albumul acela… Te felicit!”, a spus actorul la Brașov, într-o sală de cinema, unde se afla și Nicu Covaci.

Marele actor și-a continuat povestea și a spus că “în momentul în care am ajuns la Paris, m-am dus în Montmartre. Și atunci am văzut, am urcat și am văzut expoziție de tablouri. Nu exagerez cu nimic. În clipa următoare am văzut-o într-un tablou pe soră-mea, care murise să o salveze pe colega ei. Când părinții mei au avut cea mai mare suferință pe care o poate avea o familie. Să o piardă pe Lucica noastră, iar eu să o văd în fotografie la Paris. Scria 5 franci. Bani aveam. Dar eu visam doar Coca-Cola.

Mă întorc să o cumpăr. Când am venit, toate erau acolo, numai desenul ăsta în peniță nu mai era. Și l-am întrebat pe cel care le vindea și mi-a spus că a trecut cineva și a cumpărat-o. ‘Tocmai pe aceea?’ ‘Da.’ Atunci i-am dat telefon mamei mele, îmi aduc aminte și cine m-a ajutat să o sun. Nu era un telefon mobil. Și i-am povestit mamei și ea mi-a spus: ‘Lucica a fost cu tine la prima ta călătorie. Ea a vrut să fie cu tine. Aia e fotografia pe care ai văzut-o”.

Florin Piersic a povestit și cât de mult își dorea să bea Coca-Cola

Prezent la Festivalul de Film CineMaiubit de la Brașov, Florin Piersic a povestit un moment memorabil din acea călătorie, când a căutat cu nerăbdare să guste Coca-Cola, o băutură care nu era încă disponibilă în România la acea vreme.

“Se oprește avionul. Pe cine văd eu cu paiul în gură? Pe Ion Popescu Gopo. ‘Ce bei?’, îl întreb. La care el îmi spune: ‘Țărane, beau Coca-Cola’. Visul meu era să beau același lucru. Auzisem de ea, dar eu nu știam că e o băutură care se vinde pe toate drumurile. Și nu știam cum să fac să beau și eu una. L-am întrebat pe Gopo peste bar de unde are… Și mă gândeam: ‘Cum dracu?’

Și el mi-a făcut semn, că ‘de la closet’. Am înțeles. Adică unde tragi apa. Mă duc la closet și văd o farfurioară. Ăia care se pișuleau acolo lăsau un ban în farfurioara aia. Când am văzut atâția bani, am zis să iau și eu, dacă a luat Gopo. Doar nu i-a găsit el în buzunar la el!”, spune îndrăgitul actor.

Acesta a mai precizat “Am făcut pipi și, în momentul acela, apare stewardesa. ‘Sunteți extraordinar’. E adevărat că eram și drăguț. I-am dat o poză. Primele mele poze le-am dat în avion stewardesei care se numea Stela Play. I-am scris pe ea ‘cu drag’ și am luat banii și m-am dus și i-am spus: ‘Sunteți extraordinară’.

Mă întreabă dacă vreau să beau ceva. Și eu, care nu voiam să cheltui banii pe care îi șparlisem de la closet, i-am spus că vreau să beau o Coca-Cola. Și iau paiul în gură… Nu uit niciodată cum se uita Gopo la mine și mă întreabă de unde am băutura. Dar eu nu puteam să-i spun că stewardesa mi-a dat Coca-Cola”, arată viva.ro.