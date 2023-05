Așadar, Dorel Vișan a recunoscut că au existat tensiuni între ei, însă, la acest moment nu mai există nicio problemă. Aparent, tensiunile dintre cei doi mari actori clujeni au avut loc în perioada în care Dorel Vişan era directorul Teatrului Naţional din Cluj.

Florin Piersic povestea atunci în cercuri restrânse că neînţelegerile dintre el şi Dorel Vișan ar fi fost generate de un proiect cultural, respectiv piesa „Oameni şi şoareci”.

Cei doi ar fi trebuie să joace împreună în piesa respectivă şi să-şi împartă rolurile.

Dorel Vişan a vorbit despre relația lui cu Florin Piersic

„Relaţia mea cu Florin Piersic e bună. Am avut noi nişte discuţii odată. Şi am trecut atunci peste ele. Şi el şi-a dat seama că nu aveau rost. Era o treabă… A zis ceva, eu am zis altceva. Şi, din vorbele astea, s-a iscat, aşa, o mică hârâială, ca să zic aşa.

Eu îl apreciez foarte mult pe Florin. E un om special, un artist special, care nu se va mai naşte încă un secol, un artist de felul lui. Şi numai de-al lui. De al multor artişti mari care au fost la noi şi care nu mai sunt. E un fel de ritm al lumii. Este o perioadă când dă valori, şi este o perioadă când nu mai dă valori. Acum suntem într-o perioadă în care valorile sunt în derută. Trăim o perioadă de declin, o perioadă de sfârşitul civilizaţiei”, a declarat Dorel Vişan, conform cluj24.ro

Florin Piersic a lansat primul său volum de memorii

În altă ordine de idei, Florin Piersic a lansat primul său volum de memorii pe data de 10 decembrie 2022, la Târgul de carte „Gaudeamus”.

„Este prima şi ultima mea carte. Asta nici nu am scris-o eu, a scris-o cineva din umbra mea care se cheamă Piersic Florin. Pe mine mă cheamă Florin Piersic”, a declarat Florin Piersic.

În volumul său, marele actor a povestit detalii mai puțin cunoscute din viața sa. Puțini știu că anii de copilărie ai lui Florin Piersic au fost marcați de o uriașă tragedie În familia sa.

Anii copilăriei marelui actor au fost însă umbriți de moartea surorii sale, Lucica. Aceasta s-a înecat în apele Prutului pe când avea numai 15 ani.

„Îmi amintesc de ziua cea mai tristă a vieţii mele, când mama, smulgându-se de la brațul tatălui meu, s-a repezit la sicriul în care era Lucica noastră, găsită după patru zile de niște pescari, plutind pe apele nemiloase ale Prutului.

Încercarea ei de a o îmbrățişa mi-a rămas întipărită pe retină, într-un fel pe care nu-l pot povesti Florin Piersic”, povestește actorul în cartea sa autobiografică, „Viața ca o poveste”, pe care a lansat-o la finele anului trecut.