Liderul Phoneix a confirmat că are probleme de sănătate. Totodată, acesta a explicat că se confruntă cu amețeli și că nu poate să stea pe spate.

„Am niște probleme foarte ciudate. Așa grav bolnav nu am fost de când mă cunosc. Am amețeli, nu pot să stau pe spate, am amețeli. De aceea nu pot la doctor. Că trebuie să stau pe spate. Simptomele au început la 2, 3 zile după ce am venit în România”, a declarat Nicu Covaci la Prima TV.

Nicu Covaci spune că problemele îl obosesc spiritual

De asemenea, acesta a subliniat că sunt multe probleme care îl obosesc spiritual și se teme să nu izbucnească.

„Eu am o tensiune mult mai mare aici. Sunt multe lucruri care se încâlcesc și mă obosesc spiritual. Mi-e teamă să izbucnesc, că sunt violent, și nu vreau”, a mai spus Nicu Covaci.

Nicu Covaci critică decizia Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România

Artistul a comentat și decizia Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Nicu Covaci spune că a depus contestație, în contextul în care a primit timp de 50 de ani drepturi de autor.

„Am depus contestație. Multă lume spune: «Uite legenda!». Legendele sunt moarte și îngropate. Noi suntem aici! Iar Uniunea Compozitorilor nu mă acceptă ca și compozitor, după ce 50 de ani mi-a dat niște drepturi de autor – de autor, nu de compozitor.

Însă mai puțin, că dacă nu ești membru acolo sus primești o părticică. Însă voiam să fiu recunoscut, să intru în Uniunea Compozitorilor. Și mă pică la examen… M-am tăvălit pe jos de râs. Nu am luat-o în serios. Acum îmi dau seama că e o chestie serioasă. Am depus o contestație. Care trebuia depusă în 24 de ore. Eu stau în Spania, la 4.000 de km distanță. Și mi-au trimis înștiințare după 3 luni! Deci cum fac o contestație la 24 de ore?! Nu au luat-o în serios. Au aruncat-o peste umăr”, a mai spus liderul Phoenix.

Acesta a amintit și că este profesor de pictură și sculptură.

„Voi încerca să intru în Uniunea Artiștilor plastici, pentru că sunt profesor de pictură și sculptură. Sunt chitarist amator…”, a completat Nicu Covaci.