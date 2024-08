Artistul a decedat după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultimele zile.

Membrii trupei au menționat că tratamentul postoperator nu a putut fi completat din cauza complicațiilor survenite.

Medicii erau destul de pesimiști în ceea ce privește șansele de supraviețuire.

Nicu Covaci a fost internat în Spitalul Județean Timișoara în martie, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale la creier efectuate de echipa condusă de medicul Horia Pleș.

Artistul experimenta amorțeală facială și pierderea vederii, iar un RMN a dezvăluit prezența unei tumori cerebrale, care a fost extirpată în cadrul unei operații de șase ore.

Înmormântarea lui Nicu Covaci va avea loc în perioada următoare, iar regretul său profund a fost legat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR).

Acesta nu a fost acceptat în organizație în urma unui examen pe care l-a susținut și l-a picat.

A fost surprins și amuzat de decizia UCMR. Cântărețul a considerat că a suferit o nedreptate, având în vedere anii de dedicare exclusivă muzicii, fără a-și întemeia o familie.

Artistul a declarat că nu a solicitat aderarea la UCMR pentru a beneficia de vreo pensie, știind că uniunea nu oferă astfel de beneficii.

Nicu Covaci a spus că nu are familie sau copii, ci doar Phoenix, trăind pentru trupa sa, în timp ce Phoenix trăiește pentru public și pentru țară.

După ani de zile în care a refuzat să susțină un examen, a decis în decembrie să încerce, mai mult în glumă.

”Dragii mei. Nu am solicitat intrarea în UCMR pentru vreo pensie, dat fiind faptul că această uniune nu acordă pensii, lucru pe care îl știam. Am solicitat aceasta doar pentru a avea o recunoaștere formală de la breasla din care fac parte, datorită celor peste 100 de compoziții, declarate deja la UCMR, pe care sper că le cunoașteți. Stimă. (…)

Nu am familie, nu am copii, nu am decât Phoenix. Eu pentru Phoenix trăiesc, iar Phoenixul trăiește pentru public. Pentru țara asta. Ani de zile am refuzat să dau examen. În decembrie am hotărât, în glumă, să dau un examen. M-au pus să compun ceva.

Am primit niște foi cu partituri, am scris o compoziție cu refren, cu tot ce trebuie. Am scris ce cântă basul, ce cântă toba, tot ce mi s-a cerut. Când am primit scrisoarea de la UCMR că am căzut la examen, m-am tăvălit pe jos de râs. Credeam că e o glumă. E prima oară când pic la un examen.

Și am avut multe. Însă nu e vorba de bani. Aș vrea să fiu recunoscut pentru ceea ce am făcut o viață întreagă. Mi-am sacrificat viața pentru treaba asta”. Covaci a completat: „Oare câți dintre cei care au luat decizia asta a mai peste 100 de piese care au devenit șlagăre? Vă spun cu mâna pe inimă că nu mai vreau să fiu membru al acestei găști”, spunea Nicu Covaci când era în viață.