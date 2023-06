Ionuț Stroe a spus că liberalii își doresc ”un guvern funcţional cât mai repede” și că joi am putea avea un nou Guvern instalat.

În cadrul emisiunii „Proiect de ţară: România”, de la Prima News, Ionuț Stroe a fost întrebat de ce PNL renunţă la Ministerul Transporturilor.

”Ne dorim să preluăm şi ne-am pregătit să preluăm ministerul Transporturilor. În egală măsură asumăm fără niciun fel de reţinere ambele situaţii în care ne putem găsi cu negocierile din cadrul coaliţiei şi situaţia deschisă de protocol, în care ne parvine Ministerul Transportului şi încă e posibil să revină PNL şi cea de-a doua situaţie generată de un lucru asumat de toate cele trei partide din coaliţie, cel al micşorării numărului de portofolii, a asigura supleţe acestui aparat guvernamental”, a răspuns acesta.

Nu este exclus ca Ministerul Transporturilor să revină PNL

Purtătorul de cuvânt al PNL a precizat că, în aceste condiții, ”trebuie să asume cu toţii un sacrificiu în directă proporţionalitate cu ponderea fiecărui partid în coaliţie şi pe o reprezentare corectă”.

”Eu nu exclud varianta ca Ministerul Transporturilor să revină PNL, probabil că în scurt timp, chiar mâine sau poimâine, să avem rezultatele negocierilor. Depinde foarte mult şi de prezenţa UDMR în viitorul guvern. Dacă am fi abordat o atitudine rigidă şi inflexibilă s-ar putea să nu fi ajuns niciunde. Din punctul nostru de vedere, aceste poziţii publice sunt contraproductive relaţiilor din interiorul coaliţiei. Nu am spus că cedăm acest portofoliu, dar dacă există solicitări pentru a rediscuta aceste chestiuni în cadrul coaliţiei noi am fost întotdeauna flexibili”, a spus el.

Care va fi componența noului Guvern?

Variantele vehiculate sunt Ligia Deca, care îşi va păstra portofoliul Educaţiei, Raluca Turcan, care ar putea ajunge la Ministerul Culturii şi Nicoleta Pauliuc, care ar putea prelua unul dintre portofoliile de forţă, MAI sau Apărare.

Potrivit surselor liberale, formaţiunea va decide în şedinţa BPN de marţi cine va face parte din viitorul Executiv, în şedinţa coaliţiei de luni seară urmând să se negocieze portofoliile care vor reveni PNL şi PSD.

Prezența UDMR în viitorul Guvern al lui Marcel Ciolacu este incertă. Iată cum ar putea arata structura noului Guvern, potrivit unor alte surse politice.

Marcel Ciolacu a menționat că dacă va fi desemnat premier de către Klaus Iohannis, atunci va negocia cu UDMR să rămână la guvernare.

„Este pentru prima oară când liderii partidelor și-au ținut o promisiune făcută. Mă bucur foarte mult că fostul premier și cu mine am găsit soluțiile pentru a stopa greva din învățământ, conform programului. Am convenit ca vineri să continuăm discuțiile pentru a respecta cele promise, inclusiv legea salarizării.

Majoritatea era deja făcută și am dorit și dorim să fie o coaliție mai largă. Este normal, facem politică. Avem performanțe ale anumitor miniștri. Nu pot să fac abstracție de ministerul Fondurilor și Transporturilor. Sorin Grindeanu a reușit o performanță unică.

Este normal să avem o abordare a performanței, să mă bat și să-mi susțin miniștrii care au avut performanță. Dacă vreți să ne întoarcem la momentul când miniștrii se trăgeau dintr-un fes… Eu îmi doresc ca Guvernul României să fie unul performant. Este normal să susțin miniștrii care au avut performanță”, a spus Marcel Ciolacu.