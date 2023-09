Gigi Becali vrea să facă partid politic

Gigi Becali spune că vrea să se implice din nou în politică, însă fără să candideze.

Latifundiarul din Pipera a precizat că va susține din bani proprii un partid politic, dacă se găsesc destui oameni pentru o nouă formațiune politică.

”Dacă unul e handicapat și prost nu înseamnă că statul e hoț. Când unul este născut să fie slujitor nu poate să fie conducător. Eu cheltui toată averea mea pentru bunăstarea oamenilor. Să vină oamenii din stradă să facem un partid. Eu nu candidez, cheltui toți banii și pun pe altcineva să conducă țara”, a pus Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali a fost europarlamentar

Latifundiarul din Pipera nu este străin politicii. În anul 2009, Gigi Becali a primit un loc în Parlamentul European. Acest lucru se întâmpla după ce a candidat pe lista Partidului România Mare.

În anul 2012, el și-a încheiat mandatul, după puțin timp de la intrarea în Camera Deputaților. El fusese pe lista Partidului Național Liberal.

Un an mai târziu, în mai 2013, Gigi Becali și-a încheiat cariera politică. Decizia aceasta a fost luată după ce a fost condamnat.

În urmă cu ceva timp, latifundiarul din Pipera spunea că vorbise cu apropiații pentru formarea unui partid politic. Din spusele lui, ar fi reușit să conducă România, „dar n-au vrut fraierii”.

“Am vorbit cu văru-meu Giovani și cu Victor să facem un partid care să fim mai tari ca frații Kennedy. Am fi condus România. Dar n-au vrut, fraierii”, spunea Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera se va lăsa de fotbal

În urmă cu ceva timp, Gigi Becali preciza exact când se va lăsa de fotbal. Declarațiile sale au fost făcute după ce FCSB a pierdut împotriva danezilor de la Nordsjaelland.

Magnatul în vârstă de 65 de ani și-a exprimat intenția de a se retrage din acest sport doar după ce FCSB va ajunge în UEFA Champions League sau va asigura victoria în Europa League / Conference League.

Cu toate acestea, el rămâne convins că echipa sa nu va repeta aceleași succese europene ca în anii precedenți.

Tot atunci, latifundiarul din Pipera a povestit că, în ultimii 20 de ani, i s-au pus nenumărate piedici. Potrivit lui, aceste piedici l-au descumpănit.

Gigi Becali spunea, la acel moment „vorbiți cu un om hingherit, care n-a fost lăsat să facă. Am jucat pe peste tot, mi-au luat și numele, am ajuns și la pușcărie. Am dat 1,7 milioane să joace corect. Ei mi-au spus la telefon să vin cu banii că e pe linia cealaltă cu Ando, cu Andone. Dădeam primă, pușcărie (…)”.