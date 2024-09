România se confruntă cu o criză a deșeurilor, iar recentele observații ale ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, subliniază gravitatea situației. În urma unui zbor de verificare pe digurile de apărare de-a lungul Dunării, ministrul a descoperit depozite ilegale de deșeuri în aproape fiecare comună, evidențiind necesitatea unor măsuri rapide și eficiente în gestionarea acestui fenomen îngrijorător.

Ministrul Mediului a participat la o misiune de verificare a digurilor de apărare, având o lungime de aproape 1.200 km, alături de colegii săi de la Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Luni am participat alături de colegii de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă la o misiune de verificare şi de survol a digurilor de apărare la Dunăre. Avem aproape 1.200 km de astfel de lucrări. Din aer, aproape în fiecare comună, am văzut câte un depozit ilegal de deşeuri. Am identificat probabil zeci, dacă nu sute, de astfel de depozite ilegale, fie de deşeuri din construcţii şi demolări, fie de alte tipuri de deşeuri. ”, a spus Fechet.