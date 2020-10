Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2020?

Alex Bratu: „Este destul de greu să facem o estimare a impactului avut de COVID-19, dar estimăm că cifra de afaceri pentru anul financiar 2019/2020 va fi de aproximativ 650 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste 10% față de anul financiar precedent. Considerăm că este o performanță foarte bună, având în vedere că am avut toate magazinele închise timp de două luni, în perioada stării de urgență”



Ce profit considerați că veți avea la finalul acestui an?



„Ca și în cazul cifrei de afaceri, este dificil să estimăm impactul COVID asupra profitului. Ne așteptăm la un profit de aproximativ 70 de milioane de lei pentru acest an” a declarat pentru Capital

Care este bugetul de investiții pentru anul 2020? Dar pentru anul 2021?

„În fiecare an avem pregătit un buget de aproximativ 30-40 de milioane de lei destinat deschiderilor de magazine noi, reamenajărilor sau mutărilor de magazine mai vechi. De exemplu, la finalul lunii august am mutat magazinul JYSK Oradea pe care îl deschisesem în 2008. Magazinul funcționa după design-ul vechi și nu fusese modernizat. Am găsit un spațiu modern, mai central, adaptat conceptului actual JYSK, și am mutat magazinul. Inaugurăm aproximativ 15 magazine noi pe an, iar la deschiderea unui magazin costurile țin de amenajarea spațiului și de stocuri. Noi nu construim spațiile, ci le închiriem și le amenajăm conform conceptului de magazin JYSK.

În acest buget nu sunt incluse investițiile în sistemele IT sau training-urile”

Obiectivul companiei este de a inaugura 15 magazine anual

Chiar dacă sună ambițios, mai ales în timpul pandemiei, Jysk a reușit să atingă perfomanța și în contextul celor mai grele luni ale stării de urgență.

„Am inaugurat 15 magazine noi în anul financiar 2019/2020. În ciuda faptului că a fost un an atipic și plin de incertitudini, am reușit să ne atingem obiectivul de 15 magazine noi pe an, iar acestea au reprezentat cea mai importantă investiție. Printre localitățile în care am deschis un magazin JYSK anul acesta se numără Carei, Miercurea Ciuc, Balotești, Lugoj, Fălticeni, Moșnița Nouă, Bragadiru, Zalău, unde nu eram prezenți până acum. De asemenea, am inaugurat magazine și în orașe în care eram deja prezenți pe piață, precum Cluj, Timișoara și București.”

Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

„Ca și în cazul multor altor companii, anul acesta a fost cel mai provocator și cel mai plin de necunoscut pentru noi. În perioada stării de urgență, toate magazinele JYSK din România au fost închise, ceea ce înseamnă peste 80 de magazine închise. Nu cred că și-a imaginat nimeni vreodată că, la un moment dat, va exista un motiv pentru care toate magazinele să fie închise atât de mult timp. Magazinul online a continuat să funcționeze, comenzile online au fost în creștere, dar acest lucru nu a compensat faptul că toate magazinele fizice au fost închise. Ne bucurăm că, după redeschiderea magazinelor fizice, JYSK a ieșit câștigător. Pentru că multă lume a continuat să lucreze de acasă sau s-a mutat temporar în casele de vacanță sau casele de la țară, interesul clienților pentru mobilier pentru grădină, mobilier de interior și decorațiuni a fost crescut și continuă să se mențină ridicat.” A declarat Alex Bratu petru publicația Top 300 companii

Cum v-ați adaptat managementul companiei în timpul crizei medicale?

„Pentru că este o situație prin care nimeni nu a mai trecut până acum, managementul companiei a avut de luat multe decizii, într-un timp scurt, și a trebuit să fie mereu la curent cu schimbările legislative care se succedau rapid. Dacă în cazul altor scenarii, pentru diferite tipuri de criză, ne-am gândit la potențiale soluții, pentru o criză medicală care să blocheze toată activitatea timp de două luni nu am avut un plan de acțiune. A trebuit să găsim soluții pentru ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de siguranță. În primul rând, am pregătit magazinele pentru noua realitate, astfel încât să respectăm toate măsurile de prevenție pentru a limita riscul răspândirii coronavirusului. Acolo unde a fost posibil, am continuat planurile pe care le aveam înainte de pandemie – și aici putem da exemplu procesul de expansiune. Vara aceasta, după ieșirea din starea de urgență, am deschis șase magazine noi și am mutat un magazin într-un spațiu mai modern.”

Daca ar fi să caracterizați Jysk într-o singură frază, care ar fi aceea?

„Scandinavian Sleeping and Living, sloganul nostru, ne definește cel mai bine. Și aș adăuga Scandinavian Jobs, pentru că la baza a tot ce facem stau valorile scandinave ale companiei, printre care transparență, colegialitate, orientare către client, respect reciproc.”

